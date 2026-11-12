Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La Première dame Marie Khone Faye salue le talent des jeunes gymnastes

La Première dame, Marie Khone Faye, a assisté à la finale de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, organisée au Centre d'exposition de Diamniadio. À l'issue de cette compétition, elle a salué les performances des jeunes athlètes, leur grâce et leur créativité, tout en adressant ses félicitations aux médaillées et aux sportifs sénégalais.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Marie Khone Faye a exprimé son admiration pour les prestations des jeunes gymnastes. Elle s'est notamment dite séduite par « la beauté des figures artistiques, empreintes d'audace et de créativité » présentées au cours de cette finale.

La Première dame a également mis en avant la légèreté, la grâce et la subtilité des mouvements exécutés par les participantes, y voyant une démonstration de talent, de discipline et d'élégance.

Elle a adressé ses félicitations à l'ensemble des concurrentes, avec une mention particulière aux trois médaillées et à la délégation russe. Elle a aussi remercié le comité d'organisation pour son accueil et souhaité aux athlètes un excellent retour auprès de leurs proches, les encourageant à poursuivre leur parcours avec la même passion.

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Au-delà de la gymnastique artistique, Marie Khone Faye a salué les performances des jeunes sportifs sénégalais, qu'elle a désignés sous le nom de « Jambar », en référence à leurs distinctions remportées au fil de la compétition.