Sénégal: Mondial U17 - Souleymane Commissaire Faye, le grand absent de la liste des Lionceaux

Le sélectionneur national des moins de 17 ans, Lamine Sané, a dévoilé les 21 joueurs retenus pour représenter le Sénégal à la Coupe du monde U17, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Parmi les absences les plus remarquées figure celle de Souleymane « Commissaire » Faye, pourtant considéré comme l'un des jeunes talents de cette génération.

La confirmation des effectifs par la FIFA met fin aux interrogations sur la présence du milieu offensif dans le groupe sénégalais. Son nom ne figure pas sur la liste définitive communiquée par l'instance mondiale.

Cette décision surprend au regard du parcours du jeune joueur. Lors du tournoi UFOA-A U17 disputé en septembre dernier, il avait inscrit trois buts et participé au parcours des Lionceaux, qui avaient terminé à la deuxième place après leur défaite en finale contre la Gambie aux tirs au but.

Depuis cette compétition, Souleymane Commissaire Faye n'avait plus retrouvé la sélection et n'avait pas pris part aux derniers regroupements préparatoires au Mondial. Les raisons précises de son absence de la liste définitive n'ont toutefois pas été officiellement communiquées.

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Au Qatar, les Lionceaux évolueront dans le groupe F avec la Croatie, Cuba et le Tadjikistan. Ils tenteront de défendre les couleurs sénégalaises dans cette compétition mondiale sans l'un des joueurs qui avaient marqué les esprits lors des précédentes échéances.