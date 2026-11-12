Sénégal: Une trentaine de candidats interceptés, 17 passeurs arrêtés à Ziguinchor

Le rêve de rejoindre l'Espagne s'est arrêté à Ziguinchor pour une trentaine de candidats à l'émigration irrégulière. Une opération de la gendarmerie, menée les 8 et 9 novembre, a permis d'interpeller également 17 présumés passeurs et de saisir trois pirogues et une somme de 2 020 000 F CFA.

ZIGUINCHOR- Le départ vers les côtes espagnoles a été déjoué avant même l'embarquement. Parmi les personnes interceptées figurent des hommes, des femmes et deux jeunes filles. Présentant le bilan de l'opération, mercredi 11 novembre au port de Ziguinchor, le commandant de la Légion de gendarmerie, le colonel Papa Saboury Ndiaye, a révélé la saisie de trois pirogues, cinq moteurs hors-bord, du carburant, des GPS et d'importantes provisions.

Selon lui, les embarcations devaient emprunter trois itinéraires : la Gambie, Thiaroye et directement l'Espagne. Les auditions ont également mis en évidence un réseau organisé au-delà des frontières sénégalaises.

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Inquiet de voir des familles entières s'engager dans ces traversées périlleuses à bord de pirogues de fortune, l'officier a lancé un appel à la mobilisation collective. Il invite notamment les familles, les fabricants de pirogues et les vendeurs de carburant à contribuer à la prévention de ces départs clandestins. « Un pays privé de ses forces vives ne peut pas se développer », a-t-il rappelé, réaffirmant la détermination de la gendarmerie à combattre ce fléau.