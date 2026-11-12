Madagascar: Le pays réclame des fonds

À la tribune de la COP 31, à Antalya, le colonel Michaël Randrianirina a plaidé pour un accès direct et simplifié aux financements de l'adaptation au changement climatique.

En trois minutes, le chef de l'État a exposé les priorités de Madagascar et les moyens nécessaires pour les mettre en oeuvre.

Le colonel Michaël Randrianirina est allé droit au but. Pour illustrer les conséquences des événements climatiques extrêmes, il a cité le cyclone Gezani qui, selon les chiffres avancés dans son discours, a détruit les trois quarts de Toamasina et fait 600 000 sinistrés. Il a également estimé à 2,5 milliards de dollars le coût de la saison cyclonique 2025 pour Madagascar.

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Le chef de l'État a ensuite insisté sur la nécessité de préserver la biodiversité malgache, « un patrimoine irremplaçable pour l'Humanité ». Il a rappelé que Madagascar figurait au septième rang du classement mondial des risques climatiques et présenté les engagements du pays. Sa troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) prévoit une réduction de 34 % des émissions d'ici à 2035 et fixe un objectif de 85 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. Le coût de sa mise en oeuvre est estimé à 16,86 milliards de dollars. Le colonel a également évoqué la mise en oeuvre de la lettre de politique bleue, qui vise à renforcer la résilience dans le domaine de l'eau et à préserver les écosystèmes aquatiques et marins.

Responsabilité collective

« Il n'y a pas de résultats sans moyens appropriés », a souligné le chef de l'État. Madagascar demande que les financements destinés à l'adaptation augmentent et soient accordés sous forme de subventions, selon des procédures d'accès directes et simplifiées. Le pays souhaite des versements réguliers et prévisibles pour financer ses priorités nationales, parmi lesquelles l'eau, la sécurité alimentaire, la santé, les infrastructures, les zones côtières et les écosystèmes.

Madagascar réclame également que le Fonds pour les pertes et dommages soit doté de moyens suffisants. Le pays a déjà soumis un dossier à ce titre, a indiqué le colonel Randrianirina. Il a aussi plaidé pour des financements à long terme, à la hauteur des besoins liés aux phénomènes extrêmes et à ceux qui se manifestent progressivement, comme la désertification.

« Faisons de la justice une responsabilité collective. Protégeons ensemble l'écosystème qu'il nous reste. L'Humanité comprendra », a conclu le chef de l'État.

Le financement de l'action climatique figure parmi les enjeux des onze jours de négociations à Antalya. Les discussions porteront notamment sur les moyens d'atteindre l'objectif de 300 milliards de dollars à l'horizon 2035.