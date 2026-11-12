La Conférence des partenaires, 31e édition du genre, s'est ouverte ce matin à Antalya, au sud de la Turquie. Une nouvelle tentative pour sauver l'environnement.

Tant qu'il y a des COP, il y aura de l'espoir. C'est la conviction des cent mille participants, issus des cinq continents, représentant quatre-vingt-seize pays. Cent quatre-vingt-dix-huit pays prennent part à ce sommet sur l'environnement dont trente-sept présidents et trente-cinq chefs d'État dont le colonel Michaël Randrianirina, et deux princes.

Le sommet s'est ouvert hier matin dans la fraîcheur d'Antalya qui n'a pas douché l'ardeur des manifestants. La Turquie et l'Australie co-président cette COP 31.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture. Le grand absent de cette

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COP 31 est bien évidemment les États-Unis qui ont quitté la COP en janvier 2026 ainsi que la Convention Cadres des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC). Avec le départ des États-Unis, le budget a dû être révisé. Le premier objectif de ce sommet est la mise en oeuvre du nouvel objectif financier de 300 milliards de dollars décidée à la COP 30 à Bakou en vue de soutenir les pays du Sud.

Obligation

Ensuite, l'accélération de la transition énergétique et l'abandon des énergies fossiles constitue une obligation. L'adaptation et la résilience figurent parmi les priorités des participants. Le triplement du fonds d'adaptation est proposé d'ici 2035.

Le quatrième objectif est de réduire l'émission de méthane, facteur déterminant du réchauffement climatique et d'arriver à zéro déchet. La Turquie propose à cet effet de réduire de 50% la croissance des déchets d'ici 2035 et de 25% l'intensité énergétique dans le secteur bâtiment dans un « pacte d'Antalya».

Les participants ont jusqu'au 20 novembre pour arriver à des décisions concrètes qui seront prises à la majorité et non à l'unanimité.