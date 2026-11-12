Madagascar: La capitale reste vulnérable

À l'approche de la saison des pluies, Antananarivo intensifie le curage des canaux. Toutefois, le manque d'équipements limite les capacités d'intervention dans les quartiers exposés aux inondations.

À l'approche de la saison des pluies, Antananarivo renforce les opérations de curage des canaux et prépare ses dispositifs d'urgence. Pourtant, les moyens disponibles sur le terrain soulèvent encore des interrogations. Dans plusieurs quartiers exposés aux montées des eaux, les responsables locaux ne disposent pas d'équipements spécifiques pour intervenir. Entre les travaux préventifs engagés par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et les capacités de réaction des services locaux, la préparation face aux inondations présente encore des limites.

Lancé le 2 octobre 2026 dans le cadre du projet Vivre contre travail (VCT), le programme de curage concerne 61 fokontany répartis dans les six arrondissements. Les deux premières phases sont achevées, tandis que la troisième, prévue du 9 au 20 novembre, est en cours. Les interventions portent principalement sur les canaux secondaires et tertiaires. Les ouvrages primaires relèvent, quant à eux, de l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le retrait des boues, du sable et des déchets vise à rétablir l'écoulement des eaux pluviales. Toutefois, plusieurs contraintes persistent. Les dépôts sauvages, les rejets d'eaux usées et les difficultés d'accès à certains ouvrages compliquent les opérations. L'insuffisance des équipements ralentit également les travaux. Le matériel disponible doit être déplacé d'un fokontany à un autre après chaque intervention, ce qui entraîne des pertes de temps et des réorganisations du calendrier.

Des capacités d'intervention limitées

Sur le terrain, les difficultés ne concernent pas uniquement l'entretien des canaux. À Andavamamba Anatihazo, le chef de fokontany, Nomenjanahary Jean de Dieu Rakotoniaina, indique qu'aucun équipement fourni par la Commune n'est encore disponible pour faire face aux montées des eaux. La sensibilisation des habitants et l'appui au nettoyage des grands canaux constituent les principales actions engagées. Pour l'heure, les pluies provoquent surtout des accumulations d'eau sur les routes et dans les cours.

À Andranomahery Akorondrano, une opération de nettoyage des caniveaux a été menée avec la participation du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), de la CUA et du fokontany. Malgré cette mobilisation, aucun équipement spécifique n'est encore disponible localement pour intervenir en cas d'inondation. Les responsables doivent alors transmettre des alertes et des rapports au BNGRC lorsque la situation se dégrade. Un espace au sein du fokontany est toutefois prévu pour accueillir temporairement les habitants sinistrés.

À Ankasina, les actions reposent également sur la sensibilisation contre les dépôts de déchets et le nettoyage des canaux. Pour Rafaly, un habitant du quartier, les inondations plongent le secteur dans une situation où « la ville devient déserte ». Les montées des eaux perturbent ainsi directement les déplacements et les activités quotidiennes.

Du côté de la CUA, plusieurs dispositions sont annoncées pour la saison des pluies. Jusqu'à 50 tentes et des latrines communautaires sont disponibles pour les interventions d'urgence. Des lieux d'accueil sont également identifiés, notamment les salles communautaires, les espaces au niveau des arrondissements et les gymnases. Le BNGRC doit apporter un appui en cas d'insuffisance de matériel, notamment pour l'approvisionnement alimentaire des sinistrés.

À Ampitatafika, la rencontre entre la rivière Sisaony et le lac Andranokely est présentée comme un facteur à l'origine des inondations à Avaratetezana. Cette situation rappelle que les risques varient selon la configuration des territoires et ne dépendent pas uniquement de l'état des canaux.

Pour Sitraka Tojosoa Fy Andrianatoandro, chef du service Mitigation et Résilience, Relèvement précoce au sein de la DGRC de la CUA, l'approche repose sur l'anticipation des risques avant l'arrivée des fortes pluies. Cependant, l'efficacité de cette préparation dépend aussi des capacités d'intervention sur le terrain. Le curage constitue une première réponse, mais l'entretien régulier, la disponibilité des équipements et l'organisation des secours restent déterminants. La prévention des inondations ne se mesure donc pas uniquement au nombre de canaux nettoyés, mais également à la capacité de réaction lorsque les eaux montent.