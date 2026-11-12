Afrique: Football / Qualifications Can 2027- Les Barea dos au mur face à la Guinée-Bissau

Sans victoire après deux journées, Madagascar affronte coup sur coup la Guinée-Bissau, en tête du groupe L. Les hommes de Corentin Martins doivent s'imposer lors de cette double confrontation pour garder leurs chances de qualification.

Tournant décisif. Avec un seul point en deux matchs, les Barea n'ont plus droit à l'erreur dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Ils recevront les Lycaons ce jeudi à 19 h, heure malgache, au stade d'honneur de Meknès, au Maroc, pour le compte de la troisième journée.

Placée dans le quatrième chapeau lors du tirage au sort, la Guinée-Bissau faisait figure d'outsider. Elle a pourtant remporté ses deux premiers matchs et occupe la tête du groupe L avec six points, devant le Nigeria (trois points). Madagascar est troisième avec un point, après sa défaite contre le Nigeria (1-2) et son match nul face à la Tanzanie (1-1).

Le groupe malgache est au complet au Maroc depuis lundi. Le défenseur du FC Fleury, Jean-Pierre Morgan, indisponible à la dernière minute, a été remplacé par Bono Rabearivelo, du Disciples FC.

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Corentin Martins n'a retenu aucun nouveau joueur parmi les vingt-quatre convoqués. Le technicien franco-portugais a reconduit l'essentiel du groupe et rappelé trois joueurs.

Des joueurs établis en Europe

Il s'agit de Fenohasina Gilles Razafimaro, buteur du club soudanais d'Al-Merrikh SC, de Rajo Nirina Razafindrabearimihanta, dit Berajo, défenseur central du Saint-Denis FC à La Réunion, et de Johan N'Zi, milieu offensif du Bnei Sakhnin, en première division israélienne.

Les Lycaons ont créé la surprise dès l'entame des éliminatoires. Vainqueurs de la Tanzanie à l'extérieur (2-0), ils ont ensuite largement battu le Nigeria à domicile (3-0).

La sélection bissau-guinéenne s'appuie sur des joueurs qui évoluent dans des championnats européens de première et de deuxième division. Parmi ses attaquants figurent Bacari Cissé et Álvaro Djaló, de l'Athletic Club, en Liga, trois joueurs du FC Penafiel, en deuxième division portugaise, ainsi que Mama Baldé, du Stade Brestois 29. Beto évolue à la Fiorentina, en Serie A. Plusieurs défenseurs jouent au Portugal. Renato Nhaga porte les couleurs de Galatasaray, en Turquie, et Opa Sanganté celles de l'USL Dunkerque, en Ligue 2 française.

Le match retour se jouera le mardi 17 novembre à 19 h, au stade du 24-Septembre, en Guinée-Bissau.