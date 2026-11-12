Madagascar: Accès à internet - Madagascar veut réduire la fracture numérique

À Madagascar, 19 % de la population vit dans des zones dépourvues de couverture Internet mobile, tandis que 66 % vit dans des zones couvertes sans utiliser ce service.

Réunis à Antananarivo du 10 au 13 novembre, les acteurs publics et privés du secteur numérique examinent les moyens de financer l'extension des réseaux et de faciliter l'accès à Internet, notamment en milieu rural.

Organisée sous l'égide du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), dans le cadre du programme IDEA, cette consultation nationale doit déboucher sur des propositions pour financer le déploiement et l'entretien des infrastructures numériques.

Selon les estimations de la GSM Association (GSMA), qui représente les opérateurs mobiles, les réseaux mobiles de troisième génération (3G) et de quatrième génération (4G) couvrent environ 81 % de la population malgache en 2026. Pourtant, 66 % de la population vit dans des zones couvertes sans utiliser l'Internet mobile. Cet écart montre que la couverture du réseau ne suffit pas à garantir l'accès effectif à ce service.

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La 4G couvre, selon les estimations, 67 % de la population rurale, contre 96 % de la population urbaine. Or, les deux tiers des Malgaches vivent en milieu rural, où la dispersion des habitations, les difficultés d'accès par la route et le manque d'infrastructures électriques augmentent le coût du déploiement des réseaux.

Des investissements publics et privés

Dans les localités mal desservies, la faible couverture limite l'accès à l'information, aux ressources éducatives et à certains services essentiels.

Andry Hajaina Rabenja Rakotomaharo, directeur général au ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, représente le ministre à cette consultation. Il souligne la nécessité de combiner les ressources publiques et les investissements privés. Le financement du service universel, les financements concessionnels et les partenariats public-privé figurent parmi les pistes à l'étude.

Les financements doivent aussi couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance des installations. Les fonds publics seraient orientés en priorité vers les zones où la faible rentabilité des projets freine les investissements privés.

Les participants examinent les modèles de financement, les solutions de connectivité à moindre coût, la cartographie des infrastructures et la préparation des projets. Une plateforme commune de planification devrait aider à repérer les zones prioritaires, à éviter les investissements en double et à faciliter le partage d'infrastructures entre les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des transports.

Une meilleure connexion pourrait faciliter l'accès aux services administratifs, aux soins et à l'éducation. Elle pourrait aussi ouvrir de nouveaux débouchés aux entreprises éloignées des grands centres urbains. Les recommandations attendues à l'issue des quatre jours de consultation doivent aider à orienter les investissements vers des projets réalisables sur les plans technique et financier.