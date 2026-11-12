Madagascar: Rugby VII / Africa Women's Sevens - Les Ladies Makis reculent au classement africain

En trois ans, le rugby féminin malgache a chuté de la quatrième à la septième place en Afrique. Un recul qui appelle des mesures concrètes pour redresser la situation et retrouver le niveau perdu.

Le classement africain du rugby à VII féminin, publié cette semaine par Rugby Afrique, sonne comme un avertissement pour Madagascar. Après avoir occupé la quatrième place en 2024 et en 2025, les Ladies Makis rétrogradent au septième rang en 2026. Elles se retrouvent désormais derrière l'Ouganda, la Tunisie, le Kenya, le Zimbabwe, la Zambie et l'Afrique du Sud. Une chute de trois places qui témoigne du recul de la sélection malgache, autrefois considérée comme une référence du rugby féminin sur le continent.

La comparaison des trois classements annuels met en évidence une note négative chez les seniors. En 2024, Madagascar devançait notamment la Tunisie, la Zambie, le Ghana et le Sénégal. En 2025, la sélection avait conservé sa quatrième position, malgré la progression du Zimbabwe.

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Ce recul ne signifie pas que le potentiel des joueuses malgaches a disparu. Il traduit plutôt les difficultés à maintenir une performance régulière face à des adversaires qui progressent et investissent davantage dans leur rugby féminin. La récente composition des Ladies Makis, marquée par l'arrivée de six nouvelles joueuses, illustre également un renouvellement qui nécessite du temps et un travail collectif pour produire ses effets.

Détection et formation

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette perte de vitesse. Le premier concerne la régularité de la préparation. Le rugby à VII exige une condition physique élevée, une grande capacité de répétition des efforts et des automatismes collectifs solides. Une préparation concentrée sur quelques semaines avant les compétitions ne suffit pas toujours pour rivaliser avec des sélections bénéficiant d'un calendrier plus régulier.

La profondeur de l'effectif constitue un autre défi. Le renouvellement des joueuses est nécessaire, mais il doit s'accompagner d'un véritable travail de détection et de formation. En l'absence d'un championnat national suffisamment compétitif, les nouvelles générations risquent de manquer d'expérience et de confrontations de haut niveau avant leur intégration en sélection.

Antsoniandro Randrianorosoa, Directeur technique national (DTN) de Malagasy Rugby, explique les raisons du recul : « Absence d'un tournoi de rugby à VII digne de ce nom, les joueuses appelées ont décliné l'offre, le temps de préparation est très court ».

Pour inverser la tendance, il propose des solutions : « La mise en place d'un programme de préparation annuel, le renforcement du championnat féminin, l'élargissement du vivier de joueuses en dehors de la capitale et l'organisation de stages face à des adversaires étrangers sont des pistes prioritaires. Tout cela n'est qu'une utopie sans l'aide de l'État, car nous parlons ici d'une équipe nationale », confie le DTN.

La médaille de bronze des Makis U18 filles aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 démontre pourtant que le potentiel existe. Cette génération constitue un réservoir à préserver et à préparer pour les prochaines échéances seniors. L'enjeu n'est plus seulement de retrouver le Top 4, mais de reconstruire durablement une sélection capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines.