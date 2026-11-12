Madagascar: Groupe Mahaelo - Bekoto hospitalisé en Europe

12 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Membre emblématique de Mahaleo, Bekoto est hospitalisé depuis plusieurs jours en Europe. Sa famille attend les résultats des examens médicaux, tandis que les artistes se mobilisent pour l'aider à faire face aux frais de son hospitalisation.

L'état de santé de Bekoto demeure préoccupant. Le musicien de Mahaleo passe une série d'examens pour déterminer l'origine de ses problèmes de santé. Joint avant-hier, son fils Popoly indique que le bilan est toujours en cours. La famille attend notamment les résultats du scanner et de l'IRM.

« Pour le moment, nous n'avons pas encore de réponses précises », explique Popoly. Son père a passé des examens, notamment un scanner, et la famille en attend les résultats. « Physiquement, il est vraiment affaibli », confie-t-il.

D'après les premières estimations communiquées à Popoly, les frais d'hospitalisation oscilleraient entre 300 et 600 euros par jour. À cette somme s'ajoutent le coût des examens, dont le scanner et l'IRM, ainsi que les dépenses de transport et d'hébergement. La famille attend les justificatifs de l'hôpital et le montant définitif de la facture.

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Cette hospitalisation survient après plusieurs années de problèmes de santé. En 2023, Bekoto avait été victime d'une violente agression à Antsirabe, au cours de laquelle il aurait reçu des coups à la tête avec un morceau de bois.

Mobilisation des artistes

Depuis, sa famille avait entrepris plusieurs démarches pour le faire soigner, notamment à l'HJRA, à Antananarivo, tout en restant discrète sur son état de santé. Celui-ci s'est progressivement détérioré. Les examens en cours doivent permettre de poser un diagnostic et d'orienter la suite des soins.

Un premier concert de soutien a eu lieu le 1er novembre à Ivokolo Analakely. Un deuxième s'est tenu le 4 novembre au No Comment Bar, à l'initiative de l'artiste Rolf.

La mobilisation se poursuivra le 14 novembre à l'hôtel Panorama, où une journée musicale réunira des artistes d'Antananarivo et d'autres régions. Quatre espaces accueilleront des prestations de différents genres, dont le salegy, le rock et le jazz. Jaojoby, Popoly Mahaleo Taranaka, Iraimbilanja, Ndondolah et Lucia, Oladad, Mbola Talenta, Théo Rakotovao, Ken, Harrys et Melky figurent parmi les artistes et groupes qui ont annoncé leur participation.

Cette mobilisation témoigne de la reconnaissance du milieu artistique envers un musicien qui a marqué plusieurs générations. La diaspora malgache y participe également en proposant des véhicules et des solutions d'hébergement.

Bekoto accompagnait Mahaleo et les Taranaka dans la tournée européenne « Revy Mahaleo - Fihavanana tsy ravan'ny taona », prévue jusqu'en décembre. Son état de santé l'a contraint à interrompre sa participation. Ses proches et ses compagnons de scène se mobilisent désormais pour l'accompagner dans son rétablissement.

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