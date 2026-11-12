Madagascar: Saison Cyclonique - La région Boeny renforce sa capacité d'anticipation

La région Boeny, et particulièrement Mahajanga, sa capitale économique, a été durement éprouvée par plusieurs catastrophes naturelles et sanitaires cette année. Le passage dévastateur du cyclone Fytia, en début d'année, ainsi que l'épidémie de variole du singe ont notamment marqué la région.

Dans cette optique, la région Boeny est particulièrement choisie pour accueillir l'atelier de partage d'expériences en matière de gestion de crise sur le terrain. Le renforcement des capacités du Centre opérationnel (CO) pour cette période cyclonique 2026-2027 figure aussi parmi les thèmes de cette formation.

Organisé par le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), l'atelier se tient depuis lundi pour une durée de cinq jours, dans la salle de réunion de l'hôtel-restaurant Vatobe, à Antsahavaky.

La Croix-Rouge malagasy et la Croix-Rouge française, à travers le PIROI Center, un centre régional spécialisé dans la gestion des risques et des catastrophes, prennent également part à cette initiative. Le projet bénéficie du soutien financier de l'Agence française de développement (AFD).

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Cette rencontre a pour principal objectif d'améliorer la coordination des interventions en situation d'urgence, particulièrement en matière de communication et de circulation de l'information.

Précoce

Une attention particulière est accordée aux dispositifs d'alerte précoce, à la communication avec les populations et les médias, ainsi qu'à la lutte contre les rumeurs et la désinformation.

« Il ne faut pas attendre que les risques et catastrophes se produisent pour réagir, il faut anticiper dès maintenant. C'est dans cette optique que ces formations, avant et pendant les catastrophes, sont organisées pour pouvoir se préparer à l'avance. Tous les secteurs sont concernés et tout le monde sera responsabilisé », a souligné le secrétaire général de la préfecture de Mahajanga, Mahandry Albertin Ramanamahefa Andrianianarivelo, lors de l'ouverture de l'atelier.

La formation entend notamment permettre d'évaluer les capacités des différents acteurs du Centre de coordination des urgences, en particulier ceux intervenant dans la région Boeny.

« La région Boeny dispose déjà du bureau régional du BNGRC et le Centre opérationnel (CO) est aussi fonctionnel. Les infrastructures et les moyens logistiques sont déjà disponibles. Le passage du cyclone Fytia dernièrement a permis d'acquérir des expériences. Nous sommes tous au courant du phénomène El Niño, le Conseil des ministres a déjà validé le plan national de préparation à ce phénomène pour cette saison. À travers ce plan national, nous nous préparons dès maintenant par ces formations et certainement les équipements nécessaires vont aussi être remis. L'essentiel est d'améliorer les préparations », a déclaré le directeur général adjoint du BNGRC, John Herimiandry Razafimandimby.

Les risques sanitaires ne sont pas en reste. La survenue d'éventuelles épidémies, notamment de variole du singe, est également intégrée dans les scénarios de crise auxquels les acteurs locaux doivent se préparer.

Pour clôturer l'atelier, un exercice de simulation (SIMEX) consacré à la préparation aux situations d'urgence en ligne sera organisé vendredi prochain avec la participation des volontaires de la Croix-Rouge malagasy.