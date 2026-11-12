Madagascar: Ambohijatovo - Des abris de fortune démolis

L'occupation anarchique des espaces publics demeure un défi majeur pour l'aménagement de la capitale. Le 10 novembre, les constructions de fortune faites de sachets et de sacs, érigées à Ambohijatovo, au-dessus du tunnel, ont été entièrement démolies. Cette opération, conduite par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), remet au centre des préoccupations la question de l'utilisation des espaces communs et de la maîtrise des installations précaires en milieu urbain.

L'intervention a mobilisé la Police municipale et des éléments de la Police nationale issue du commissariat du deuxième arrondissement. Elle s'est déroulée dans le calme, selon les informations communiquées par la commune. Les autorités justifient cette action par la nécessité d'améliorer l'organisation urbaine et de garantir la sécurité des riverains.

Toutefois, au-delà de la démolition de ces installations, la question de la pérennité des espaces ainsi dégagés se pose. Le démantèlement des constructions ne représente qu'une première étape dans la gestion de ces lieux. En l'absence d'une surveillance permanente et d'un suivi régulier, de nouvelles occupations informelles pourraient rapidement s'y installer. La multiplication de ces interventions risquerait alors de révéler les limites d'une approche ponctuelle de la gestion de l'espace public.

Le cas d'Ambohijatovo met en évidence les difficultés liées à l'organisation urbaine d'Antananarivo. La forte pression exercée sur les espaces disponibles encourage diverses formes d'occupation, souvent au détriment de leur destination initiale. Les abords des infrastructures publiques deviennent ainsi des lieux de confrontation entre les initiatives individuelles et les impératifs de l'aménagement collectif.

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L'enjeu dépasse donc la simple destruction des constructions de fortune. Il porte également sur le devenir des espaces libérés, leur entretien et leur utilisation future. La sécurisation de ces lieux nécessite une présence constante des autorités ainsi qu'une application rigoureuse des règles d'occupation. À Ambohijatovo, le véritable défi consiste désormais à empêcher toute nouvelle installation irrégulière. Car l'amélioration du cadre urbain ne repose pas uniquement sur des opérations de démolition, mais exige une politique durable d'aménagement, de surveillance et de régulation de l'espace public.