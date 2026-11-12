Madagascar: Antananarivo - La Commune renforce le contrôle des constructions

À Antananarivo, seuls 20 % des bâtiments disposent d'un permis de construire, selon la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Les services municipaux relèvent chaque semaine une centaine d'infractions aux règles d'urbanisme. La municipalité renforce ses contrôles et a lancé, le 10 novembre, une campagne de régularisation d'un mois sur le parvis d'Analakely.

Les propriétaires qui poursuivent leurs travaux malgré une interdiction s'exposent à des sanctions. « Nous prenons des mesures pour arrêter les travaux. La procédure peut aller jusqu'au scellage si les propriétaires persistent à poursuivre leur chantier », indique Hery Lala Andriamanalinarisoa, directeur de l'urbanisme à la CUA.

Les contrôles ciblent notamment les constructions érigées au-dessus des canaux. Celles-ci peuvent gêner l'écoulement des eaux et compliquer l'entretien du réseau d'assainissement. Les techniciens municipaux inspectent les sites concernés et examinent la possibilité de dévier les canaux. Lorsque cette option est techniquement impossible, il revient à la municipalité de décider des mesures à prendre.

Régularisation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au parvis d'Analakely, les services municipaux recueillent les demandes de régularisation. La campagne vise à faciliter les démarches des propriétaires et à accélérer le traitement des dossiers.

La CUA entend ainsi régulariser les constructions existantes et prévenir de nouvelles infractions. La campagne facilite le dépôt des demandes, tandis que les contrôles de chantier doivent permettre de repérer les travaux irréguliers en cours. La poursuite de ces contrôles au-delà de la campagne sera déterminante pour faire respecter les règles d'urbanisme dans la capitale.