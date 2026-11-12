Madagascar: Parcs Nationaux - La hausse des tarifs d'entrée suspendue

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et Madagascar National Parks (MNP) ont annoncé hier, lors d'une conférence de presse à Antsahavola, la suspension de la hausse des droits d'entrée dans les aires protégées gérées par MNP. Cette décision fait suite aux objections soulevées par des élus et des acteurs locaux.

« À l'issue des discussions, et dans le souci de préserver les intérêts des populations locales tout en tenant compte des observations des représentants de l'État, le ministère a décidé de suspendre l'application des nouveaux tarifs, à l'origine des tensions », a déclaré Heriniaina Rufin Zamany, secrétaire général du ministère. Il a précisé que des mesures seraient également prises pour améliorer la gestion des parcs et les conditions de vie des communautés riveraines.

La révision des tarifs reste à l'étude. « Les décisions seront arrêtées par consensus », a indiqué Ony Rakotoarisoa, directeur général de MNP. Une table ronde réunira les parties concernées pour examiner les pistes de révision des tarifs et d'amélioration de la gestion des parcs.

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MNP justifie le projet de hausse par le manque de moyens consacrés à la conservation. L'organisme gère 54 parcs qui couvrent au total 3,3 millions d'hectares. Selon son directeur général, une gestion conforme aux normes internationales nécessite

60 000 ariary par hectare, alors que MNP ne dispose actuellement que de 20 000 ariary par hectare. Les ressources extérieures représentent 75 % du financement, les ressources locales en assurant les 25 % restants. MNP fait également état d'une hausse des dépenses de surveillance liée à l'utilisation de nouveaux équipements, dont des drones, des terminaux Starlink et des talkies-walkies.