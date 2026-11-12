Madagascar: Toamasina - La police saisit 600 millions d'ariary en faux billets

À Toamasina, 600 millions d'ariary en faux billets ont été saisis et une femme de 39 ans arrêtée. Deux imprimantes découvertes à son domicile renforcent les soupçons d'un réseau de fabrication.

La police a saisi l'équivalent de 600 millions d'ariary en faux billets à Toamasina à la fin de la semaine dernière. Une femme soupçonnée de participer à leur fabrication a été arrêtée hier. Du matériel découvert à son domicile figure parmi les éléments retenus contre elle. Les enquêteurs recherchent d'éventuels complices et soupçonnent l'existence d'un réseau.

À la suite d'un renseignement, le service régional de police chargé des infractions économiques à Toamasina a procédé aux premières vérifications et lancé des recherches.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les acheteurs paient en monnaie authentique, puis écoulent les faux billets.

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Transactions

« Les acheteurs utilisent les faux billets pour se procurer des produits agricoles en milieu rural. La campagne du litchi approche et ces transactions leur offrent une occasion de les écouler. Nous connaissons leur mode opératoire. Le 6 novembre, nous avons saisi 600 millions d'ariary en faux billets sur le lieu prévu pour l'échange. Les billets avaient été déposés près d'un lycée, en attendant que quelqu'un vienne les récupérer », explique le chef de la police à Toamasina.

Aucune interpellation n'a eu lieu au moment de la saisie. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont identifié puis arrêté une femme de 39 ans, soupçonnée d'être impliquée dans l'affaire. Lors d'une perquisition à son domicile, ils ont découvert deux imprimantes qui auraient servi à fabriquer les faux billets.

La suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Elle sera ensuite présentée au parquet.