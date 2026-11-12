Madagascar: Toamasina - La police saisit 600 millions d'ariary en faux billets

12 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

À Toamasina, 600 millions d'ariary en faux billets ont été saisis et une femme de 39 ans arrêtée. Deux imprimantes découvertes à son domicile renforcent les soupçons d'un réseau de fabrication.

La police a saisi l'équivalent de 600 millions d'ariary en faux billets à Toamasina à la fin de la semaine dernière. Une femme soupçonnée de participer à leur fabrication a été arrêtée hier. Du matériel découvert à son domicile figure parmi les éléments retenus contre elle. Les enquêteurs recherchent d'éventuels complices et soupçonnent l'existence d'un réseau.

À la suite d'un renseignement, le service régional de police chargé des infractions économiques à Toamasina a procédé aux premières vérifications et lancé des recherches.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les acheteurs paient en monnaie authentique, puis écoulent les faux billets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Transactions

« Les acheteurs utilisent les faux billets pour se procurer des produits agricoles en milieu rural. La campagne du litchi approche et ces transactions leur offrent une occasion de les écouler. Nous connaissons leur mode opératoire. Le 6 novembre, nous avons saisi 600 millions d'ariary en faux billets sur le lieu prévu pour l'échange. Les billets avaient été déposés près d'un lycée, en attendant que quelqu'un vienne les récupérer », explique le chef de la police à Toamasina.

Aucune interpellation n'a eu lieu au moment de la saisie. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont identifié puis arrêté une femme de 39 ans, soupçonnée d'être impliquée dans l'affaire. Lors d'une perquisition à son domicile, ils ont découvert deux imprimantes qui auraient servi à fabriquer les faux billets.

La suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Elle sera ensuite présentée au parquet.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.