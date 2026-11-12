Madagascar: Musique - Le studio Soma lance un casting national

De nouvelles perspectives s'ouvrent aux jeunes artistes. Porté par Ankarana Drinks, entreprise malgache fondée en 2008 et spécialisée dans la production de rhum et de spiritueux, le Studio Soma lance un appel à candidatures destiné aux talents âgés de 18 ans et plus, qu'ils évoluent en solo ou en groupe. Trois lauréats recevront chacun un accompagnement d'une valeur de plusieurs millions d'ariary, comprenant l'enregistrement d'un titre et la réalisation d'un clip vidéo.

Pour prendre part à cette sélection, les candidats doivent s'abonner à la page Soma Madagascar et transmettre leurs créations originales via WhatsApp ou Messenger. Les productions déjà publiées sur YouTube et TikTok sont également recevables. En revanche, les reprises et les oeuvres générées par intelligence artificielle ne sont pas admises.

L'évaluation s'effectuera sur une note de 20 points, répartie entre le vote du public, qui comptera pour 10 points, Ankarana Drinks, avec 5 points, et l'appréciation technique de professionnels, également notée sur 5 points. À l'issue de cette sélection, les trois talents retenus intégreront un programme d'incubation musicale d'une durée de 1 an, comprenant des formations et des séances de coaching. Le calendrier prévoit les enregistrements en décembre, le tournage des clips en janvier et la sortie officielle des productions au début du mois de mars.

Le projet prévoit également la protection des droits d'auteur et l'enregistrement des oeuvres auprès de l'Office malgache du droit d'auteur (OMDA). Les créations devront valoriser la culture et présenter une portée nationale et internationale, sans aborder de sujets politiques ou religieux. À travers cette initiative, le Studio Soma souhaite donner de la visibilité aux jeunes talents et favoriser l'émergence de nouveaux artistes.

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