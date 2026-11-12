Madagascar: Musique - Le studio Soma lance un casting national

12 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

De nouvelles perspectives s'ouvrent aux jeunes artistes. Porté par Ankarana Drinks, entreprise malgache fondée en 2008 et spécialisée dans la production de rhum et de spiritueux, le Studio Soma lance un appel à candidatures destiné aux talents âgés de 18 ans et plus, qu'ils évoluent en solo ou en groupe. Trois lauréats recevront chacun un accompagnement d'une valeur de plusieurs millions d'ariary, comprenant l'enregistrement d'un titre et la réalisation d'un clip vidéo.

Pour prendre part à cette sélection, les candidats doivent s'abonner à la page Soma Madagascar et transmettre leurs créations originales via WhatsApp ou Messenger. Les productions déjà publiées sur YouTube et TikTok sont également recevables. En revanche, les reprises et les oeuvres générées par intelligence artificielle ne sont pas admises.

L'évaluation s'effectuera sur une note de 20 points, répartie entre le vote du public, qui comptera pour 10 points, Ankarana Drinks, avec 5 points, et l'appréciation technique de professionnels, également notée sur 5 points. À l'issue de cette sélection, les trois talents retenus intégreront un programme d'incubation musicale d'une durée de 1 an, comprenant des formations et des séances de coaching. Le calendrier prévoit les enregistrements en décembre, le tournage des clips en janvier et la sortie officielle des productions au début du mois de mars.

Le projet prévoit également la protection des droits d'auteur et l'enregistrement des oeuvres auprès de l'Office malgache du droit d'auteur (OMDA). Les créations devront valoriser la culture et présenter une portée nationale et internationale, sans aborder de sujets politiques ou religieux. À travers cette initiative, le Studio Soma souhaite donner de la visibilité aux jeunes talents et favoriser l'émergence de nouveaux artistes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.