Madagascar: Jiu-Jitsu / Mondiaux - Toavina Tafita échoue en quarts

Les jiujitsukas malgaches engagés chez les amateurs sont montés sur les tatamis lundi et mardi à la Mubadala Arena, à Abu Dhabi, à l'occasion des 18es championnats du monde de jiu-jitsu en gi. Lundi, Nofy Chuk Hen Shun a décroché le titre de vice-championne du monde chez les ceintures bleues de moins de 62 kg. Mardi, Toavina Tafita Rafidinomena, sacré champion du monde amateur en ceinture blanche en 2024, s'est arrêté en quart de finale, cette fois chez les ceintures bleues de moins de 62 kg.

Le combattant du Guerreros a franchi sans difficulté les deux premiers tours avant d'être disqualifié pour une faute technique lors de son troisième combat. « Ce n'est pas le résultat espéré, mais je reste fier du chemin parcouru. Deux participations, deux expériences et toujours la même passion pour le jiu-jitsu brésilien », a déclaré Tafita. « 2024 m'a offert une victoire mondiale. 2026 m'a offert une leçon de persévérance. Je garde la foi, la tête haute et la détermination intacte », a-t-il ajouté.

Autre combattant du Guerreros, Voady Rabevahiny a été éliminé au deuxième tour chez les amateurs, en ceinture blanche, dans la catégorie des moins de 62 kg. Les plus jeunes sont entrés en lice hier et leurs épreuves se poursuivront jusqu'au 16 novembre.

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Chez les masters, Zo Aina Tsilavina Randriamanga (ceinture marron) et Rina Wilson Razakarisoa (ceinture violette, master 2, moins de 94 kg) combattront le 17 novembre. Seul Malgache engagé chez les professionnels, Andy Rasamy Anoharana (ceinture marron, moins de 77 kg) clôturera la participation malgache le 20 novembre.