Madagascar: Art - Sept artistes exposent les richesses du pays à l'aéroport

12 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'aéroport d'Antananarivo ne se contente plus d'accueillir les voyageurs. Il leur raconte aussi Madagascar. Depuis hier, les créations des artistes lauréats de l'émission télévisée « Concours Art'Éroport » prennent place au sein du terminal national. À travers des oeuvres originales, les artistes mettent en lumière la biodiversité, les paysages, les peuples et les traditions de la Grande Île, offrant ainsi un premier aperçu de ses richesses aux passagers.

L'initiative est née d'une volonté de Ravinala Airports de faire de l'aéroport une véritable vitrine de la culture et de l'hospitalité malagasy. « C'est une porte d'entrée à Madagascar. C'est ce qui nous a amenés à organiser ce concours », explique Sandrine Rahantamalala, responsable au sein de Ravinala Airports. L'objectif consiste notamment à améliorer l'expérience des passagers, afin qu'ils repartent avec un souvenir positif et l'envie de découvrir les différentes destinations et cultures du pays. « Nous voulons que leur passage soit agréable et qu'ils puissent s'intéresser davantage aux richesses de Madagascar », précise-t-elle.

Différentes disciplines

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Plus d'une cinquantaine d'artistes ont répondu à l'appel. Sept projets ont été sélectionnés pour donner forme à cette exposition, selon les indications recueillies auprès des artistes. Les créations explorent différentes disciplines et techniques, de la peinture à la sculpture, en passant par les installations textiles et les oeuvres en relief. Ravinala Airports a entièrement pris en charge les travaux ainsi que les matériaux nécessaires à leur réalisation. Les lauréats ont également bénéficié de récompenses de plusieurs millions d'ariary.

Chaque oeuvre propose une lecture singulière du patrimoine national. Parmi les créations présentées, celle d'Andri Marcel (lot numéro quatre) se distingue par son approche écologique. Plasticien, il privilégie le recyclage et la récupération pour donner une seconde vie aux matériaux. « Nous avons utilisé des semelles de sandales récupérées pour réaliser une oeuvre en forme de Madagascar. L'idée est de donner une nouvelle vie à des matériaux qui, une fois jetés, peuvent polluer l'environnement», explique-t-il. Intitulée « Iray ihany isika » (« Nous ne faisons qu'un »), sa création associe également des éléments en soie, mettant en valeur le savoir-faire malagasy.

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