Madagascar: BAREA U 23 - Le départ du coach Boualem Mankour perturbé

Flou dans l'organisation. La délégation des Barea pour les matchs du second tour des éliminatoires de la CAN U23 (2027), qualificatifs aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, s'est envolée pour l'Afrique du Sud hier après-midi sans son coach principal, Boualem Mankour. Les nouvelles ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Le technicien franco-algérien a été refoulé à l'aéroport d'Ivato, faute de visa, mais, après une intervention d'urgence, il pourrait finalement repartir et rejoindre le groupe cet après-midi, nous a évoqué une source sûre qui voulait garder son anonymat.

Une telle organisation relève de la responsabilité de la Fédération malgache de football. Boualem Mankour était revenu à Madagascar pour poursuivre de près la préparation des Barea depuis fin novembre, après plus d'une semaine de préparation des expatriés en France. Le coach principal et son assistant, Johan Paul, avaient auparavant assuré le bon déroulement de la sélection et la préparation des locaux durant plus de deux semaines.

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Manque de transparence : la Fédération malgache de football, qui avait démenti la liste des Barea publiée ce week-end par le team manager, Harijaona Solonirina, et le sélectionneur, Boualem Mankour, n'a toujours pas rendu publique une liste officielle. Les deux matchs se joueront en Afrique du Sud, au Tshwane Lucas Moripe Stadium. Le match aller est prévu le samedi 14 novembre à 18 h, heure malgache, tandis que le match retour aura lieu le mardi 17 novembre à 23 h, heure malgache.

Des bruits de couloir sur la modification de la liste initiale des 23 Barea proposée par le sélectionneur circulaient également depuis quelques jours : « D'autres noms de joueurs sont imposés et certains présélectionnés dans la liste n'ont pas obtenu leur passeport. Heureusement, des solutions ont été rapidement trouvées à la suite d'interventions de dernière minute », d'après toujours notre source.

Des membres du staff et des joueurs initialement retenus auraient ainsi été écartés de la liste initiale. « La liste des vingt-trois Barea est finalement bouclée, mais des rajouts sont probables », a ajouté notre source.