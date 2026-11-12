Madagascar: BASKETBALL 5x5 - TRANSFERT - Mathias M'Madi retrouve l'Élite 2 française

Mathias M'Madi quitte le Basket Club d'Orchies pour rejoindre le Caen Basket Calvados (CBC), qui évolue en Élite 2, la deuxième division française. Le club normand a officialisé le 7 novembre l'arrivée de l'international malgache de 21 ans.

Ce transfert intervient après un début de saison remarqué en Nationale 1. En huit matchs sous les couleurs d'Orchies, l'arrière franco-malgache a inscrit 20,4 points par rencontre, auxquels s'ajoutent 3,5 rebonds et 4,3 passes décisives de moyenne. Il occupait ainsi la première place du classement des marqueurs du championnat.

Formé à Hyères-Toulon puis à l'Élan Chalon, M'Madi a poursuivi son parcours aux États-Unis, au Seward County Community College, avant de découvrir le championnat professionnel espagnol avec Morón. De retour en deuxième division française, il devra confirmer ses performances face à une opposition plus relevée. Le CBC compte sur lui pour renforcer son jeu extérieur et relancer son attaque. Début novembre, le club normand restait sur cinq défaites consécutives en championnat.

Un atout pour les Ankoay

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« Rejoindre Caen Basket Calvados est une nouvelle expérience », confie Mathias M'Madi. D'anciens coéquipiers passés par le club lui ont parlé de la place du basket dans la ville et de l'ambiance dans la salle.

Régulièrement appelé en sélection malgache depuis 2025, M'Madi s'était déjà distingué à la Coupe du monde U19 en 2023, avec plus de 24 points par match. À l'AfroBasket 2025, il a tourné à 10,7 points, 2 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne.

Pour les Ankoay, la présence d'un arrière dans un championnat professionnel aussi disputé constitue un atout en vue des prochaines échéances continentales. À Caen, M'Madi aura l'occasion de confirmer sur la durée la réussite offensive qui lui a permis de se hisser en tête des marqueurs de Nationale 1.