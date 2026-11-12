Madagascar: COOPÉRATION - L'OIF soutient la relance des centres culturels

D'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) apporte un appui au ministère de la Communication et de la Culture en renforçant ses capacités de suivi des Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC).

La relance des 27 Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) bénéficie d'un nouvel appui logistique. Le 10 novembre, à la Bibliothèque nationale de Madagascar (BNM), à Anosy, l'Organisation internationale de la Francophonie

(OIF) a doté le ministère de la Communication et de la Culture d'un véhicule 4x4. Ce dernier permettra d'assurer la coordination et le suivi des activités des centres implantés dans 17 communes du pays.

Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu début mars entre le ministre O'Gascar Fenosoa et le représentant permanent de l'OIF pour l'océan Indien, Traian Laurentiu Hristea. Cet accord vise à relancer les CLAC, après six années d'interruption. Implantés à Madagascar depuis 2001, ces centres sont des espaces consacrés à la lecture, à l'éducation et à l'animation culturelle, notamment au profit des jeunes.

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La Bibliothèque nationale de Madagascar, organisme rattaché au ministère, assure directement leur coordination et leur suivi. Le nouveau véhicule facilitera ainsi les déplacements des équipes, l'acheminement des ouvrages et des équipements pédagogiques, ainsi que le déploiement d'activités culturelles auprès des populations.

À travers cet appui, l'OIF et les autorités poursuivent leurs efforts pour développer la lecture publique, favoriser l'accès à la culture et renforcer le réseau des CLAC sur le territoire national.