Madagascar: Athletisme - J.O. de La Jeunesse - Laura Jauslin réalise un record personnel

12 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

L'aventure s'arrête en demi-finale pour Laura Jauslin. Seule représentante malgache en athlétisme aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, la jeune sprinteuse a pris la cinquième place de la première demi-finale du 200 m, au complexe Iba-Mar-Diop. Elle a battu son record personnel en 27 s 46, mais seules les quatre premières de sa course se sont qualifiées pour la finale.

Encore cadette, Anjara Laura Jauslin a bénéficié d'une sélection particulière pour représenter Madagascar sur cette distance. Installée en Suisse, elle évolue au Lausanne-Sports Athlétisme. Sa participation aux championnats de Madagascar toutes catégories, en août dernier, avait permis à la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA) d'évaluer son potentiel face aux meilleures sprinteuses du pays.

Sa sélection pour Dakar visait à lui donner une première expérience internationale à ce niveau. Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA, avait souligné que l'objectif était de permettre à la jeune athlète de progresser au contact des meilleures. À Dakar, Laura Jauslin a pu se mesurer à des sprinteuses de son âge venues d'autres pays et établir un nouveau temps de référence sur 200 m.

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