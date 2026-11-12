Sénégal: Des kits scolaires remis à des pupilles de la nation

Dakar, 11 nov (APS) - L'Office national des pupilles de la Nation (ONPN), en partenariat avec Finafrica Assurances, a organisé, mercredi, à Dakar, une cérémonie de remise de kits scolaires au profit des enfants bénéficiaires de l'institution, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans une collaboration visant à renforcer leur accès à l'éducation et à favoriser leur épanouissement.

Soulignant la place fondamentale de l'éducation dans la mission de l'ONPN, sa directrice générale a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre "d'un partenariat qui va au-delà de la fourniture de fournitures scolaires, en intégrant plusieurs formes d'accompagnement : éducative, financière et professionnelle des pupilles de la nation".

Fatima Mbengue a salué l'engagement de Finafrica Assurances de contribuer à l'accompagnement des pupilles majeures à travers des stages rémunérés et des stages de fin d'année.

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Le partenariat prévoit aussi un accompagnement des dix meilleurs élèves pupilles de la nation, ainsi qu'un soutien aux activités de sensibilisation et événements organisés par l'ONPN, notamment la Journée des pupilles de la Nation.

Pour Fatima Mbengue, "ces différentes actions traduisent une volonté commune de donner aux enfants les moyens de construire leur avenir et de réaliser leurs ambitions".

S'adressant aux bénéficiaires, elle les a exhortés à faire preuve de sérieux, de discipline et de persévérance dans leurs études, tout en les assurant de l'engagement de l'ONPN à les accompagner tout au long de leur parcours.

Venu représenter la direction générale de Finafrica Assurances, Cheikh Ibra Kane a, pour sa part, rappelé que la collaboration avec l'ONPN constitue une illustration de la contribution du secteur privé aux actions de solidarité et de protection sociale.

Il a invité les enfants à prendre leurs études au sérieux, à cultiver la persévérance et à respecter leurs enseignants, estimant que l'école constitue un espace essentiel de découverte des talents, de construction de la personnalité et de préparation de l'avenir.

"Vous avez du potentiel et vous méritez toutes les chances de réussir", leur a-t-il lancé, soulignant que les kits remis, bien que modestes au regard des ambitions du partenariat, constituent un signe de confiance et de solidarité à leur endroit.

Le représentant de Finafrica Assurances a salué le travail de l'ONPN dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'action sociale en faveur des enfants et de leurs familles.

Il a exprimé le souhait de voir cette collaboration se poursuivre et se renforcer, notamment à travers de nouvelles possibilités d'accompagnement scolaire et d'initiation professionnelle au bénéfice des pupilles de la nation.