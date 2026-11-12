Sénégal: Drame de Lompoul - La SIDH prône le renforcement des politiques de prévention de la migration irrégulière

Dakar — La section sénégalaise de la Société internationale des droits de l'homme (SIDH-Sénégal) a exhorté, mercredi, les pouvoirs publics à renforcer les politiques de prévention de la migration irrégulière, suite au naufrage, le 7 novembre, d'une embarcation de migrants, au large de Lompoul, dans la région de Louga (nord), ayant causé la mort de 39 personnes.

Dans un communiqué transmis à l'APS, elle dit réaffirmer "la nécessité de renforcer les politiques de prévention de la migration irrégulière, de protection de la vie humaine et de promotion des droits fondamentaux des jeunes". L'organisation de la société civile invite les autorités étatiques à proposer des "alternatives robustes et consensuelles".

Citant son directeur exécutif, Oumar Diallo, la SIDH-Sénégal souligne que "les restrictions migratoires internationales dictées par des politiques sécuritaires et de souveraineté aggravent la vulnérabilité des personnes en mouvement et compromettent souvent les droits humains des migrants furent-ils +illégaux+".

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Selon cette organisation de défense des droits humains, "les politiques nationales jusque-là proposées sont insuffisantes et s'exercent dans un contexte de chômage et de pauvreté élevés mais aussi dans un climat de gouvernance imprécise".

Estimant que la fermeture des frontières et la politique répressive n'arrêtent pas les projets des migrants mais les rendent plus dangereux, la SIDH-Sénégal indique que les mesures de lutte contre la migration irrégulière doivent être prises dans "une approche multilatérale, transversale avec des consensus forts".

Elle fait ainsi remarquer que les facteurs sur lesquels doivent agir les pays d'accueil, de départ et de transit, ainsi que les institutions régionales et internationales sont, indubitablement, liés aux inégalités économiques et sociales, aux violations des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux de base, ainsi que la gouvernance dans les pays de départ et parfois dans les pays d'accueil.