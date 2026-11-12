Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégalais Ameth Diop perd sa demi-finale et décroche le bronze

Dakar — Le taekwondoïste sénégalais Ameth Diop a été battu de justesse par l'Azerbaïdjanais Adil Kazimli en demi-finale de la catégorie des moins de 73 kg chez les hommes mercredi, au complexe Iba Mar Diop, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Malgré cette défaite, le combattant sénégalais monte sur la troisième marche du podium et décroche la médaille de bronze de la compétition.

Son adversaire s'est imposé après avoir remporté le premier round sur le score de 12 à 11, avant de faire match nul (20-20) au deuxième round.

Ameth Diop permet ainsi au Sénégal d'enrichir son tableau des médailles, au terme d'un parcours qui lui offre une place sur le podium dans cette épreuve de taekwondo masculin.