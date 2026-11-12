Sénégal: Soixante-dix pour cent des travaux d'aménagement de la corniche ouest de Dakar ont été réalisés, selon l'AGETIP

Dakar — Les travaux d'aménagement et de protection côtière de la corniche ouest de Dakar ont été exécutés à 70 %, a-t-on appris mercredi du directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public (AGETIP), El Hadji Malick Gaye.

S'exprimant au cours d'une visite de ce chantier, il a souligné que les aménagements au sol sont achevés à "90, voire 95 %".

S'étendant sur un linéaire de 10 kilomètres, du bloc des Madeleines à la mosquée de la Divinité, ce chantier mené en conception-réalisation est subdivisé "en cinq séquences pour s'adapter aux usages locaux".

"L'exécution des travaux repose désormais sur des priorités réajustées face aux menaces climatiques, à commencer par la protection côtière et la régénération des plages, érigées en urgence absolue contre l'érosion marine", a-t-il expliqué.

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D'après El Hadji Malick Gaye, cette phase jugée stratégique inclut "la sécurisation" de la falaise de 16 mètres de l'ancien site du mémorial de Gorée, la sauvegarde des cimetières de Soumbédioune ainsi que la construction d'épis pour stopper la disparition de la plage située près de l'université Cheikh-Anta-Diop.

Dans cette dynamique, d'importantes infrastructures à vocation universitaire et citoyenne ont été réalisées à proximité de cette université, a signalé le directeur général de l'AGETIP.

Il s'agit notamment, selon lui, d'un amphithéâtre à ciel ouvert plongeant sur la mer et d'un forum étudiant connecté grâce à un partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile Orange, avec l'ambition d'y intégrer à terme une bibliothèque virtuelle.

Le chantier fait aussi la part belle aux espaces sportifs et marchands, à la végétalisation du littoral aussi.

"Ce volet comprend le reboisement des abords, la prise en compte des normes d'hygiène par les vendeurs d'eau de coco sur le parcours sportif, ainsi que la restructuration du marché de Soumbédioune", a-t-il précisé.

La structure principale de l'ouvrage du Dragon, un nouvel équipement pensé "pour optimiser" l'espace de musculation en plein air, est de même entièrement achevée, a observé le directeur général de l'AGETIP.

"Elle attend désormais la validation des bureaux de contrôle, avant de recevoir son habillage définitif et les appareils sportifs", a ajouté M. Gaye.

L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public va assurer l'entretien des équipements et des espaces verts pendant deux ans, après la réception provisoire, a-t-il poursuivi.

"À terme, la création d'une société de gestion dédiée a été proposée à l'État pour rentabiliser l'infrastructure", a dit El Hadji Malick Gaye, relevant que "des financements additionnels sont envisagés pour finaliser la protection maritime et prolonger les aménagements jusqu'à la corniche des Almadies".