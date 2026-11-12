Afrique: TotalEnergies CAF CAN U-23 Égypte 2027 - Le Nigeria face à un choc contre la RD Congo, les grandes nations africaines en lice

Le Nigeria s'apprête à passer un sérieux test face à la RD Congo. Le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont également attendus pour ce deuxième tour des qualifications à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-23 Égypte 2027, avec en ligne de mire une place au dernier tour qualificatif.

Les premières rencontres se disputent à partir de ce mercredi 11 novembre, tandis que les matches retour sont programmés du 15 au 17 novembre. Au total, 27 sélections se disputent 14 places pour le troisième et dernier tour.

Le retrait de la Guinée équatoriale a déjà fait les affaires du Niger, directement qualifié sans avoir à disputer la moindre rencontre. Treize confrontations restent donc à l'affiche.

Au terme de ces qualifications, sept nations rejoindront l'Égypte, pays hôte, pour la phase finale à huit équipes prévue en 2027. La compétition servira également de tournoi qualificatif africain pour l'épreuve masculine de football des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

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Le Nigeria face au défi congolais

C'est l'une des affiches les plus attendues de ce deuxième tour. Le Nigeria et la RD Congo se retrouvent pour une double confrontation qui s'annonce disputée. Les Olympic Eagles se déplaceront à Lubumbashi pour le match aller, vendredi 13 novembre, avant de recevoir les Congolais à Ikenne, le 17 novembre.

Le sélectionneur nigérian a retenu 23 joueurs, parmi lesquels le milieu de terrain Daniel Daga, le gardien Michael Atata et le jeune attaquant Abdulmuiz Adeleke.

En face, le sélectionneur congolais Guy Bukasa a convoqué 26 joueurs. La préparation des Léopards est toutefois perturbée par les blessures de Faveurdi Bongeli, Messy Manitu et Yohan Mboko.

Médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, le Nigeria espère retrouver la scène olympique après avoir manqué les deux dernières éditions.

Le Ghana mise sur ses jeunes talents expatriés

Le Ghana entame son parcours à l'extérieur face à la Libye, ce mercredi à Benghazi. Pour ce premier rendez-vous, le sélectionneur Desmond Ofei a fait appel à huit joueurs évoluant à l'étranger.

Aziz Issah, pensionnaire du FC Barcelone B, figure parmi les principales attractions de cette sélection. Il sera notamment accompagné de David Oduro, qui évolue à Annecy, d'Oscar Frimpong, du Real Madrid II, et de Joseph Opoku, joueur de Swansea City.

La Libye a décroché son billet pour ce deuxième tour en éliminant le Togo sur l'ensemble des deux rencontres (4-1). Un adversaire à prendre au sérieux pour les Black Meteors, qui espèrent retrouver les Jeux Olympiques, vingt ans après leur dernière participation, en 2004.

Le match retour aura lieu à Accra, le 17 novembre.

Le Kenya veut confirmer, le Sénégal se déplace à Juba

Le Kenya s'apprête à relever un nouveau défi face à la Côte d'Ivoire. Les Kényans ont créé la surprise au premier tour en éliminant la Tanzanie au terme d'une double confrontation spectaculaire, remportée sur le score cumulé de 5-4.

Le sélectionneur Anthony Kimani a notamment retenu Aldrine Kibet et Kevin Wangaya. Il devra cependant composer sans le milieu de terrain Kelly Madada, suspendu, et le défenseur Joseph Bate, blessé.

De son côté, le Sénégal se rend au Soudan du Sud avec l'ambition de prendre une option sur la qualification. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia a convoqué 15 joueurs évoluant à l'étranger, dont Antoine Junior Wenck, pensionnaire de Rio Ave, et Ibrahima Cissé, joueur de La Gantoise.

Dans les autres rencontres, le Maroc affrontera l'Éthiopie, le Cameroun sera opposé au Rwanda tandis que la Tunisie croisera le fer avec le Gabon. Le Burkina Faso défiera la Zambie, alors que le Mali retrouvera le Zimbabwe.

Les équipes qualifiées accéderont au troisième et dernier tour, prévu en mars 2027. À l'issue de cette ultime étape, les sept représentants africains pour la phase finale continentale seront connus.

TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-23 Égypte 2027 - Programme du deuxième tour

Tous les horaires sont indiqués en GMT.

1. Burkina Faso - Zambie

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 18h00 GMT

Retour : dimanche 15 novembre 2026 à 13h00 GMT

2. RD Congo - Nigeria

Aller : vendredi 13 novembre 2026 à 13h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 15h00 GMT

3. Libye - Ghana

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 17h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 15h00 GMT

4. Tunisie - Gabon

Aller : jeudi 12 novembre 2026 à 17h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 14h30 GMT

5. Kenya - Côte d'Ivoire

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 12h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 19h00 GMT

6. Soudan du Sud - Sénégal

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 13h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 19h00 GMT

7. Éthiopie - Maroc

Aller : jeudi 12 novembre 2026 à 13h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 15h30 GMT

8. Rwanda - Cameroun

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 16h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 19h00 GMT

9. Madagascar - Afrique du Sud

Aller : samedi 14 novembre 2026 à 12h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 18h00 GMT

10. Angola - Congo

Aller : jeudi 12 novembre 2026 à 15h00 GMT

Retour : dimanche 15 novembre 2026 à 16h00 GMT

11. Botswana - Guinée

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 17h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 16h00 GMT

12. Eswatini - Algérie

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 14h00 GMT

Retour : lundi 16 novembre 2026 à 17h00 GMT

13. Zimbabwe - Mali

Aller : mercredi 11 novembre 2026 à 13h00 GMT

Retour : mardi 17 novembre 2026 à 18h00 GMT

14. Guinée équatoriale - Niger