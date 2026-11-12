Sénégal: Kaolack - Le projet VIC mise sur la diffusion des innovations agricoles pour renforcer la résilience des communautés

Kaolack — La directrice du Centre national de recherches forestières (CNRF) de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Adja Madjiguène Diallo, a souligné mercredi à Kaolack (centre) l'importance de la diffusion des innovations agricoles et environnementales pour renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique, à travers le projet "Village intelligent face au climat" (VIC).

"La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est un moment important pour capitaliser, valider et analyser les différentes technologies proposées aux communautés, mais également identifier les moyens d'améliorer leur diffusion et d'assurer la durabilité de leurs impacts sur le terrain", a-t-elle déclaré.

Mme Diallo s'exprimait lors d'un atelier national de partage, de validation et de sélection des meilleures expériences du projet VIC, organisé dans le but d'identifier les trois initiatives les plus réussies en vue de leur mise à l'échelle dans d'autres collectivités territoriales.

Mis en oeuvre dans huit communes des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, le projet accompagne les communautés dans l'adoption de pratiques agricoles et environnementales adaptées aux contraintes climatiques.

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Parmi les innovations expérimentées, la directrice du CNRF a notamment cité la régénération naturelle assistée (RNA), une technique visant à restaurer les sols dégradés et à améliorer la diversité végétale, ainsi que la mise à disposition de semences améliorées, notamment de maïs, pour accroître la productivité agricole et les revenus des producteurs.

L'aquaculture et le maraîchage figurent également parmi les technologies introduites et adoptées par les communautés bénéficiaires, a-t-elle souligné.

Selon Mme Diallo, le projet VIC s'inscrit dans une dynamique de mise à l'échelle d'un modèle de village climato-intelligent expérimenté depuis 2018 dans la commune de Daga Birame, dans la région de Kaffrine.

Il vise à capitaliser les expériences concluantes pour les reproduire dans d'autres communes et régions du Sénégal, en développant, avec les communautés, des stratégies permettant de rendre les territoires plus résilients face aux effets du changement climatique.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Maimouna Fall, présidente d'un groupement de producteurs dans la commune de Darou Mboss (Kaolack), a salué les retombées du projet, qui leur a permis d'acquérir de nouvelles techniques culturales et d'améliorer leurs rendements.

Elle a également relevé des avancées dans la transformation des produits agricoles, grâce à l'accompagnement et aux formations dispensées par les techniciens mobilisés dans le cadre du projet.

Mme Fall a toutefois signalé des difficultés liées à la disponibilité de l'eau, qui freinent le développement de l'aquaculture et du maraîchage dans sa localité.

Elle a ainsi plaidé pour la mise en place, par les pouvoirs publics et les partenaires, d'une stratégie de commercialisation et de valorisation de la production locale.