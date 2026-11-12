Sénégal: Beach handball - Les sélections sénégalaises féminine et masculine en demi-finales du beach handball

11 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes nationales féminine et masculine de beach handball du Sénégal se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de la discipline aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après avoir remporté leurs matchs, respectivement, face à la Croatie et à la Thaïlande, sur le score de deux manches à zéro.

La sélection féminine a ouvert la voie en dominant la Croatie (2-0). Les garçons ont réalisé la même performance face à la Thaïlande, s'imposant également en deux manches.

Chez les filles, le Sénégal va affronter l'Espagne en demi-finale, jeudi à 10h, tandis que les hommes seront opposés aux Allemands, le même jour à 11h40, selon le programme de la compétition, .

Les deux rencontres sont programmées au SBW Beach Courts de Saly Plage Ouest, dans le département de Mbour.

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