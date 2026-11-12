Sénégal: Kidira - 904 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus

Bakel — Au total neuf cent quatre femmes ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus durant la campagne "Octobre rose" organisée par le district sanitaire de Kidira (Bakel), appris l'APS d'un de ses responsables.

"Durant la campagne Octobre rose, on a eu à dépister 904 femmes. Il s'agit notamment de 456 femmes dépistées du cancer du sein et de 448 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus", a fait savoir Sirandou Diène, coordonnatrice de la santé de reproduction au district sanitaire de Kidira, dans un entretien avec l'APS.

Elle a confié que cinq des femmes dépistées du cancer du sein, présentaient des anomalies mammaires, deux avaient des abcès et ont été pris en charge au centre de santé de Kidira.

"Pour le dépistage du cancer du col de l'utérus aussi, sur les 448 femmes, on a deux qui ont été orientées au centre de santé pour contrôle. 41 cas de cervicites sont placés sous traitement avec un rendez-vous mensuel", a ajouté Sirandou Diène.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'agissant de la vaccination HPV, qui concerne les filles de 9 à 14ans, elle a renseigné que 132 filles ont reçu la première dose contre 90 filles pour la deuxième.

Sirandou Diène a révélé que pour la première fois, six petits postes de santé ont bénéficié de la campagne "Octobre rose" dans le district de Kidira.

Concernant les défis, elle a évoqué "la routinisation du dépistage par les prestataires et le suivi des cas orientés au centre de santé". "C'est notre combat, sinon les personnes concernées risquent de ne pas respecter les rendez-vous", a-t-elle déclaré.