Congo-Kinshasa: Navigation fluviale - Le Gouvernement accorde un sursis de trois mois aux baleinières en bois sur les rivières intérieures

Le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour encadrer la navigation des baleinières en bois, tout en maintenant certaines dessertes locales indispensables. Dans un arrêté signé le 10 novembre 2026, le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement confirme l'interdiction de ces embarcations sur le fleuve Congo à partir du 15 novembre 2026, mais leur accorde un régime dérogatoire temporaire sur certaines voies navigables intérieures.

Selon l'arrêté ministériel, les baleinières en bois pourront continuer à naviguer, à titre exceptionnel et transitoire, sur les rivières intérieures et uniquement à l'intérieur d'une même province. Cette mesure est limitée à une période maximale de trois mois à compter du 15 novembre 2026, le temps que les baleinières métalliques soient progressivement déployées.

En revanche, toute liaison interprovinciale empruntant le fleuve Congo demeure strictement interdite à ces embarcations.

La décision interdisant la navigation des embarcations en bois avait été prise par le Gouvernement dans un contexte marqué par la recrudescence des naufrages impliquant des embarcations en bois, souvent à l'origine de lourdes pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des conditions strictes de navigation

Pour bénéficier de la dérogation accordée pour les navigations intérieures, les exploitants devront respecter plusieurs exigences de sécurité :

navigation uniquement de jour, entre 6 heures et 18 heures ;

port obligatoire du gilet de sauvetage pour les passagers ;

respect strict du tonnage maximal autorisé ;

interdiction d'embarquer ou de débarquer des passagers ou marchandises à des points non autorisés.

Le ministère des Transports précise que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

L'arrêté renforce également les règles relatives au chargement des embarcations. Toute surcharge en passagers ou en marchandises est désormais strictement interdite.

Le texte interdit également toute répartition de charge susceptible de compromettre la stabilité de l'embarcation. Les marchandises devront être correctement arrimées et séparées des passagers, tandis que les issues de secours, les accès et les équipements de sauvetage devront rester libres de tout obstacle.

Le transport de produits dangereux ne pourra être autorisé que dans les conditions prévues par la réglementation spécifique en la matière.

Réduire les naufrages meurtriers

Le ministère justifie ces nouvelles mesures par la nécessité de renforcer la sécurité de la navigation sur le fleuve Congo, ses affluents, les autres cours d'eau ainsi que les lacs du pays.

Le gouvernement rappelle que plusieurs réunions de concertation ont été organisées avec les acteurs du secteur fluvial et lacustre afin d'identifier des mesures urgentes face aux naufrages récurrents observés ces dernières années.

L'objectif affiché est de mieux contrôler les conditions de navigabilité, de chargement et d'exploitation des embarcations, tout en préservant temporairement certaines dessertes locales essentielles à la mobilité des populations.

Avec cette décision, les autorités entendent accélérer la transition vers des embarcations jugées plus sûres tout en limitant l'impact de cette réforme sur les communautés qui dépendent du transport fluvial pour leurs déplacements et leurs activités économiques.