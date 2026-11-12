Sénégal: Naufrage de migrants - Un universitaire appelle à identifier les responsabilités

Dakar — Les drames humains causés par la migration irrégulière, au-delà des statistiques, révèlent qu'une partie de la jeunesse préfère risquer la mort plutôt que d'accepter un avenir sans perspective, constate le sociologue Aly Tandian, selon qui "réduire les vies perdues à des chiffres, c'est éluder la question politique de la responsabilité dans ces tragédies".

"Partir, c'est vouloir vivre, quitte à mourir. C'est le paradoxe tragique de ces départs", a-t-il dit dans un entretien à l'APS, à la suite du naufrage, le 7 novembre, au large de Lompoul, d'une embarcation de candidats à la migration.

Ce chavirement a causé la mort de 42 personnes, alors que les opérations de recherche se poursuivent encore pour trouver d'autres victimes.

Selon M. Tandian, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, "ces drames révèlent également plusieurs tensions : entre un espoir intact et l'absence d'alternatives ; entre l'amour du pays et le sentiment de ne pas pouvoir y construire sa vie ; entre une décision présentée comme individuelle et des causes collectives : crise de la pêche, chômage, refus de visas".

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Considérant que la famille est à la fois actrice et victime d'un piège d'une économie du départ créée par des réseaux de passeurs, Aly Tandian fait observer que les pertes en vies humaines causées par la migration irrégulière en mer "transforment ainsi durablement les communautés".

"Les familles vivent un deuil sans corps, des femmes se retrouvent seules cheffes de ménage, des villages sont endeuillés et des dettes restent impayées", a souligné le président-fondateur de l'Observatoire sénégalais des migrations.

A la question de savoir si la recrudescence de la migration irrégulière a trait à un défaut de sécurité des frontières, l'universitaire répond par la négative.

"La frontière est le lieu où l'échec [des politiques migratoires] devient visible, pas celui où il se produit. Cet échec est d'abord celui des politiques d'emploi, qui ne permettent pas aux jeunes d'épargner, et des politiques de formation déconnectées des débouchés", fait-il remarquer.

Selon lui, la sécurité des frontières et des lieux de départ est nécessaire pour combattre les passeurs et sauver des vies, mais une politique uniquement sécuritaire déplace les routes et la mort sans réduire l'envie de partir.

"Il faut sortir de la seule logique de la frontière et s'attaquer à ce qui fait qu'un jeune peut aimer son pays et penser, malgré tout, devoir risquer sa vie pour avoir un avenir", soutient Aly Tandian.