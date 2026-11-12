Sénégal: Le 'déferlement' migratoire de ces derniers jours en exergue

Dakar — La livraison de jeudi de la presse quotidienne traite de plusieurs sujets dont celui portant sur les dernières vagues migratoires au départ du Sénégal, dont certaines ont été interceptées.

"Le déchaînement continue", malgré le drame au large de Lompoul, dans la région de Louga (nord-ouest), où une pirogue de migrants a fait naufrage ce week-end, faisant 41 morts, rapporte le quotidien Libération.

Selon la même publication, 17 présumés convoyeurs, impliqués dans le départ de 3 pirogues depuis Bara, Banjul et les Iles Saloum, ont été arrêtés hier mercredi à Dakar par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT).

De même, un départ de 80 candidats prévu mercredi soir a été déjoué à Yarakh (Dakar), signale Libération, ajoutant qu'au total, 1971 candidats à l'émigration irrégulière ont été secourus par la Marine nationale en deux jours.

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La répression et la fermeture des frontières rendent les routes migratoires "plus meurtrières", souligne le quotidien L'As, citant la section sénégalaise de la Société internationale pour les droits de l'homme (SIDH-Sénégal).

D'après L'As, cette organisation plaide pour des politiques de prévention plus efficaces et des alternatives durables fondées sur la protection des droits humains. "Même la mort n'arrête pas les candidats", renchérit Sud quotidien, faisant observer que le Sénégal se trouve confronté "à une crise migratoire aux lourdes conséquences humaines".

"Entre effondrement des revenus de la pêche, chômage des jeunes et manque de perspectives économiques, les causes profondes de ce phénomène restent complexes, comme en témoignent les récents drames en mer, dont celui de Lompoul qui a fait 43 morts", écrit Sud Quotidien.

Walfquotidien semble lier cette question à l'inefficacité des agences dédiées à la promotion de l'emploi des jeunes. "La racine du mal", affiche à propos cette publication, soulignant que l'Etat "peine à être stratège" sur cette question.

"Les nombreuses agences destinées à la promotion de l'emploi des jeunes peinent à assurer leur mission. La faute à la politisation à outrance de l'administration. Les nominations sont des cadeaux destinés à récompenser l'engagement partisan", écrit Walfquotidien.

Le militant des droits de l'homme Alioune Tine, réagissant à cette "tragédie migratoire" dans des propos rapportés par le quotidien Vox Populi, estime que le peuple "est fatigué, désillusionné et déçu [...]". "Le pays a plus que jamais besoin de réponses à ses angoisses existentielles : trouver du travail, manger à sa faim, se soigner, éduquer ses enfants, vivre dignement", a déclaré Alioune Tine.

Tribune revient sur les conséquences du blocage budgétaire, en faisant observer qu'en raison de cette situation, le programme avec le Fonds monétaire international (FMI) se dirige "vers une impasse".

Le FMI pourrait ne pas examiner les demandes du Sénégal avant juin 2027, ajoute la même publication, avant de signaler que les conclusions de l'audit des comptes publics doivent être certifiées par la Cour des comptes à la mi-décembre.

Sur un tout autre sujet, le journal Le Quotidien rapporte que la justice a ouvert le dossier portant annulation du mandat d'arrêt international contre le journaliste et homme d'affaires sénégalais Madiambal Diagne.

"Etabli en France depuis plus d'un an, l'intéressé, qui dénonce depuis le début une cabale et un 'règlement de comptes' politiques à son encontre, voit dans cette étape judiciaire une première avancée vers la fin des poursuites", peut-on lire dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Le Soleil s'intéresse au séjour du chef de l'Etat en France. "À Paris, le Sénégal à la conquête des investisseurs", affiche la publication. "Au troisième jour de sa visite en France, rapporte-t-elle, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, hier [mercredi], plusieurs dirigeants de grands groupes industriels et d'institutions financières, parmi lesquels des représentants de la banque Rothschild & Co du groupe Vinci".