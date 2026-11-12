Afrique de l'Ouest: CEDEAO - L'Autorité régionale de la concurrence décidée à faire face aux 'dérives' des entreprises

Bijilo — L'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC), par la voix de son directeur exécutif, Siméon Konan Koffi, a fait part de sa volonté de lutter davantage contre les dérives des entreprises, à travers des sanctions financières dissuasives, pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires.

"Nous prenons des décisions très importantes qui peuvent aller contre des intérêts économiques ou même d'autres types d'intérêts. Parce que notre rôle, c'est de lutter contre les comportements ou pratiques qui sont interdites dans le cadre d'une économie de marché", a-t-il indiqué.

M. Koffi présidait, mercredi, la cérémonie de clôture de la première réunion du Réseau des journalistes économiques de l'ARCC (RJE-ARCC), tenue à Bijilo, en Gambie, du 11 au 13 novembre.

L'un des principes premiers de l'économie de marché reste la libre entreprise et l'ouverture du marché, à condition que les participants à ce marché puissent compétir sur des bases équitables, a rappelé le directeur exécutif de l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO.

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"Mais dans la quête effrénée du profit, des entreprises utilisent tous les moyens et subterfuges pour pouvoir contourner cette loi et tirer avantage des conditions du marché", a révélé Siméon Konan Koffi.

D'après lui, lorsque des pratiques de cette nature sont détectées, l'organe de régulation de la CEDEAO arrive souvent à des conclusions prouvant la culpabilité de certaines entreprises, et cela, selon en conformité avec les lois en vigueur.

Les enquêtes correspondantes sont menées "en bonne et due forme", selon la procédure, "sans alléguer" de la culpabilité des mis en cause, a-t-il indiqué.

"Et les sanctions sont justement d'ordre pécuniaire et consistent à imposer des amendes aux contrevenants, qui peuvent aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires", a renseigné le directeur exécutif de l'ARCC.

Il a souligné, à ce niveau, le rôle important des médias qui peuvent expliquer au public le bien-fondé des décisions prises et les obligations des entreprises en cause.

"Quand cela est fait, en général, les entreprises se soumettent parce qu'effectivement aucune entreprise ne veut, lorsqu'elle refuse de se soumettre à la loi, que son nom soit identifié à une désobéissance ou à un non-respect des règles établies", a affirmé Siméon Konan Koffi.

La première réunion du Réseau des journalistes économiques de l'ARCC est "le premier pas" d'une "collaboration dynamique", pour l'intérêt des consommateurs des pays membres de la CEDEAO, a-t-il dit.

"Notre mission collective est d'oeuvrer à l'information de la population et de faire en sorte que cette information-là contribue également à leur mieux-être", a-t-il ajouté.

Créée le 19 décembre 2008, est l'institution spécialisée de la CEDEAO, chargée d'appliquer les règles de concurrence et de protéger les consommateurs au sein du marché commun

Elle a entamé ses activités en juin 2019.