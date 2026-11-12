Sénégal: Ziguinchor - L'affiche Casa Sport-Essamay FC pour lancer la coupe du maire

Ziguinchor — L'affiche Casa Sport-Essamay FC, qui s'est soldée par score nul (1-1), a donné le coup d'envoi de la coupe du maire de Ziguinchor, mercredi, en présence du premier magistrat de la ville, Djibril Sonko.

Au total, 16 clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de football vont prendre part à ce tournoi.

Le premier match de cette compétition ayant opposé les deux clubs de Ligue 1 s'est soldé par un nul (1-1).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les équipes en lice vont disputer chacune trois matchs lors des phases de poules, avant les rencontres à élimination directe.

Le vainqueur du tournoi recevra la somme de 5 millions de francs CFA et un trophée, contre 4 millions de francs CFA pour le finaliste.

Les autres équipes vont recevoir chacune une prime de participation, selon le maire.

"Notre objectif est d'offrir aux sportifs de Ziguinchor une compétition où ils peuvent s'exprimer, ensuite donner à la population la possibilité de venir les après-midi regarder un match de football. C'est ce qui nous a motivés à organiser ce tournoi", a dit M. Sonko lors du lancement de la compétition.

L'édile a annoncé que la mairie est en train de travailler pour l'organisation de tournois de lutte, de volleyball et de handball.

Selon lui, toutes les disciplines sportives sont concernées, dans le but d'animer sportivement la ville, à travers différentes compétitions et permettre aux jeunes de développer leurs compétences.

La coupe du maire en basket a été déjà lancée en octobre dernier.