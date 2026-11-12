Sénégal: Les JOJ ont 'largement dépassé' les attentes, selon Kirsty Coventry

Dakar — Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont "largement dépassé" les attentes des organisateurs, a assuré Kirsty Coventry, la présidente du Comité international olympique(CIO).

"Oui, absolument, à 100 %. Je pense que tous les acteurs du mouvement olympique avec lesquels j'ai échangé m'ont fait part du même sentiment : ces Jeux ont largement dépassé leurs attentes, et ce, de la plus belle des manières", a-t-elle dit dans un entretien avec Radio France Internationale (RFI).

Le Sénégal accueille, depuis le 31 octobre, le premier événement de l'olympisme en Afrique. Les JOJ 2026 seront clôturés vendredi en fin de soirée, après15 jours de compétitions à Dakar, Diamniadio et Saly.

"Certains athlètes sont venus me voir pour me dire qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir un jour venir en Afrique. Aujourd'hui, ils ont hâte d'y revenir et attendent avec impatience les prochaines compétitions. Ils sont véritablement enthousiastes à cette idée", a expliqué la présidente du CIO.

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Selon l'ancienne championne olympique de natation zimbabwéenne, l'impact de ces Jeux va bien au-delà de la seule expérience sportive.

"Dans le cadre de cet événement, nous avons proposé différentes opportunités de formation et d'apprentissage à de nombreux jeunes Sénégalais, mais également à des jeunes Africains issus des différents Comités nationaux olympiques", a-t-elle avancé.

"Tous ces jeunes ont ainsi pu acquérir une expérience professionnelle concrète, une véritable expérience de terrain, qu'ils pourront désormais rapporter dans leurs communautés et mettre à profit pour contribuer au développement de leurs structures et de leurs infrastructures sportives. C'est là un héritage véritablement remarquable de ces Jeux", a poursuivi Kirsty Coventry.