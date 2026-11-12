Afrique: La souveraineté sanitaire, 'une priorité pour le continent', insiste une experte

Dakar — La souveraineté sanitaire s'impose plus que jamais comme une priorité pour le continent africain, dans un contexte de profonde transformation de l'architecture mondiale du financement de la santé, a soutenu l'experte en santé publique Raymonde Godou Coffie, ancienne ministre ivoirienne de la Santé.

"La souveraineté sanitaire ne repose pas uniquement sur les financements ou des décisions politiques, elle dépend aussi de notre capacité à produire des connaissances, à développer nos propres innovations et à faire de l'expertise scientifique africaine un véritable moteur de transformation", a-t-elle déclaré.

Elle prenait part à la célébration, mercredi, à Dakar, des 15 ans de Speak Up Africa, une organisation engagée dans le plaidoyer pour la résolution des questions de santé, notamment la lutte contre le paludisme en Afrique par la mobilisation de ressources.

Choisie comme "championne" pour le compte du programme "Les Voix africaines de la science" de Speak Up Africa, docteur Raymonde Godou Coffie, pharmacienne de formation, a souligné que depuis plusieurs années, les pays africains s'attellent à mobiliser davantage de ressources nationales et renforcer leurs capacités à répondre aux besoins sanitaires de leur population.

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"La volonté y est, certes [mais] il faut qu'on y arrive", a-t-elle déclaré.

Se disant convaincue que l'Afrique possède les talents, les compétences et la capacité d'innovation nécessaires pour répondre à ses propres défis sanitaires, elle a invité les dirigeants du continent à "créer les conditions pour que ce potentiel se traduise en résultats durables pour nos populations".

Pour l'ancienne ministre ivoirienne de la Santé, par ailleurs présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale de son pays, les scientifiques africains doivent être au coeur du débat public et contribuer pleinement à l'élaboration des politiques de souveraineté sanitaire.

"Nos chercheurs produisent des connaissances essentielles, mais pour qu'elles aient un impact, ces connaissances doivent être partagées, comprises et utilisées pour éclairer les décisions", a-t-elle soutenu.

Devant un public composé de chercheurs, de médecins, de spécialistes en santé et en plaidoyer et de journalistes membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), elle a relevé que "cette responsabilité est d'autant plus importante dans un contexte malheureusement où la désinformation peut fragiliser la confiance des populations et compromettre les efforts de santé publique".

C'est dans cet esprit qu'est né, en 2021, l'initiative "Les Voix africaines de la science", qui contribue depuis à renforcer la visibilité et l'influence des scientifiques africains, a-t-elle rappelé.

Raymonde Coffie a salué "les 15 ans d'engagement de Speak Up Africa au service de la santé et du développement durable en Afrique".

"Des années durant lesquelles cette organisation a démontré que le plaidoyer, la communication stratégique et la mobilisation des acteurs africains pouvaient contribuer à faire évoluer les politiques publiques et à placer les priorités de notre continent, notamment la souveraineté sanitaire au coeur des décisions", a-t-elle affirmé.

Faisant un clin d'oeil aux Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se déroulent pour la première fois en terre africaine à Dakar, depuis le 31 octobre dernier, Raymonde Goudou Coffie a invité les jeunes à "s'investir très tôt dans la résolution des problèmes de santé en Afrique par l'acquisition de connaissances et de compétences, par la recherche".

Pour la célébration des 15 ans de Speak Up Africa, une série d'activités est prévue sur 4 jours avec des sessions sur la lutte contre le paludisme, avec la participation de la nouvelle génération de créateurs de contenus pour repenser les récits.

La mobilisation contre le paludisme, le leadership féminin dans la résolution des questions de santé, mais également le pouvoir du sport comme levier d'autonomisation et d'opportunités pour les femmes et les filles sont autant d'autres thématiques au menu de ces sessions.