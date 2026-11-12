Sénégal: Ziguinchor - Animations culturelles, prestations théâtrales et slam pour accompagner les JOJ

Ziguinchor — Le centre culturel régional de Ziguinchor (sud) organise, depuis plusieurs jours, des séances d'animations culturelles en vue d'accompagner les Jeux olympiques de la jeunesse, qui se tiennent à Dakar, Diamniadio et Saly.

Ce mercredi, c'est la troupe théâtrale Boussana qui a livré une prestation axée sur "le travail", suivie d'un quiz sur les JOJ, au grand bonheur d'un public composé en majorité d'élèves du lycée El Hadji Oumar Lamine Badji de Djibok. L'objectif était d'offrir des kits scolaires aux élèves ayant répondu aux questions sur la compétition.

"Nous avons initié cette activité de théâtre pour un peu sensibiliser les jeunes par rapport aux JOJ, mais aussi sur l'importance du sport, de la culture et du travail. Avec la situation du théâtre dans la région de Ziguinchor, qui n'est pas très développé, nous avions besoin de ce genre de spectacle", a expliqué Issa Badji, directeur adjoint du centre culturel régional de Ziguinchor, à la fin du spectacle.

Pour M. Badji, c'était aussi une manière de montrer aux jeunes qu'il y a des opportunités à saisir avec le théâtre, un art qui peut participer à la sensibilisation et à la conscientisation des jeunes sur des questions socio-culturelles et sportives.

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Après le département de Ziguinchor, d'autres activités sont prévues, ce jeudi, à Bignona, au lycée Ahoune Sané où se produiront de jeunes slameurs.

Il y aura également une compétition de génies en herbe et des démonstrations de premiers secours des Sapeurs-pompiers.

Au même moment, à la Place Bambaya de Ziguinchor, les animations culturelles vont se poursuivre sur le site de la Fan Zone des JOJ, avec des quiz sur la compétition olympique, avant la clôture, vendredi par un grand concert, qui sera lancé par le comité de supporters "Allez Casa".

Le département d'Oussouye a également vibré au rythme de plusieurs activités culturelles, notamment à Mlomp, avec des échanges sur le "ecoting", un instrument traditionnel à trois cordes.