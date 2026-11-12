Sénégal: Crise migratoire - Un expert préconise une réorientation de l'épargne familiale vers l'investissement productif

Dakar — L'épargne familiale mobilisée pour financer les voyages clandestins pourrait constituer une ressource pour développer des activités économiques locales, à condition de mieux l'organiser et de l'orienter vers des projets productifs grâce aux instruments de la finance islamique, estime l'économiste sénégalais Mansour Ndiaye, appelant à tirer des enseignements du drame de Lompoul pour apporter une réponse structurelle à l'émigration dite irrégulière.

"Alors que les listes de disparus s'allongent à Lompoul et dans tout le pays, cette hécatombe exige un changement de paradigme : transformer l'indignation collective en un plan d'action économique structurel, chiffré et immédiat", écrit-il dans une contribution transmise à l'APS.

L'expert en finance islamique insiste sur le fait que ce naufrage qui a fait plus de 40 morts "ne doit pas rester un simple fait divers de plus dans la comptabilité macabre de la route atlantique".

Il appelle à "'transformer l'indignation suscitée en un 'sursaut national', à travers des réponses économiques capables d'offrir aux jeunes des perspectives d'insertion et de création de richesses dans leur propre pays".

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De son point de vue, l'une des pistes réside dans la mobilisation de l'épargne locale, dont une partie est actuellement consacrée au financement des départs clandestins.

Citant des rapports de l'agence européenne Frontex et du ministère espagnol de l'Intérieur, Mansour Ndiaye indique que le coût moyen d'un passage en pirogue vers les Canaries varie de 400 mille à 800 mille francs CFA par personne, ou de 300 mille à 600 mille francs. Tandis que sur les routes terrestres (via le désert ou la filière "Nicaragua"), les montants grimpent entre 1 500 000 et 4 millions francs CFA, a-t-il relevé.

Cette capacité de mobilisation financière constitue, selon lui, "une manne qui pourrait être mieux valorisée et orientée vers des investissements productifs, plutôt que de servir à financer des traversées maritimes aux issues souvent dramatiques".

L'économiste recommande ainsi de développer des mécanismes d'épargne productive fondés sur les principes de la finance islamique, notamment des tontines islamiques connectées au Mobile Money et des micro-Sukuk communautaires accessibles à partir de 50 mille francs CFA.

La finance islamique et le secteur privé appelés à la rescousse

Ces instruments pourraient contribuer au financement d'infrastructures et d'activités économiques de proximité, telles que des unités de transformation agricole ou des chambres froides, notamment dans les zones confrontées aux départs de migrants, fait-il observer.

Il estime également que l'éducation financière doit accompagner cette réorientation de l'épargne, à travers des formations pratiques sur la gestion de caisse, le calcul des marges nettes et la distinction entre l'épargne et les fonds de roulement.

Outre la mobilisation des ressources familiales, Mansour Ndiaye voit dans les instruments de la finance participative et islamique des possibilités de financement adaptées aux jeunes évoluant dans le secteur informel.

Il cite notamment la Mourabaha, un mécanisme d'achat-revente permettant de financer l'acquisition de marchandises, ainsi que la Moudharaba et la Moucharaka, deux formes de partenariat reposant sur le partage des bénéfices et des risques entre les parties prenantes.

Ces dispositifs pourraient faciliter le financement d'équipements et le développement d'activités entrepreneuriales, tout en favorisant la formalisation progressive des jeunes opérateurs économiques, souligne l'expert.

Dans cette perspective, il préconise une remobilisation du Fonds de développement de la microfinance islamique (FDMI) et des systèmes financiers décentralisés autour d'une enveloppe de 50 à 75 milliards de francs CFA sur trois ans, destinée à soutenir quelque 150 à 200 milles jeunes.

Il plaide également pour une implication plus importante du secteur privé dans l'insertion professionnelle des jeunes, à travers leur intégration dans les chaînes de valeur formelles, l'accès aux prix de gros et le financement de formations aux métiers d'avenir.

"En mobilisant la finance éthique, en orientant l'épargne des familles vers des projets créateurs de valeur et en responsabilisant le secteur privé, le Sénégal peut offrir à sa jeunesse une alternative d'avenir sur sa propre terre", a-t-il conclu.