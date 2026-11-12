Afrique: Santé et éducation - Speak Up Africa s'engage dans la promotion des voix et solutions africaines

Dakar — Speak Up Africa, une organisation de plaidoyer et de communication stratégique basée à Dakar, entend contribuer à la promotion du partenariat et des innovations pour les prochaines années, afin de mettre en avant les voix africaines et les solutions africaines dans la résolution des problèmes de santé et d'éducation en Afrique.

Cette perspective s'inscrit dans le cadre de la célébration des 15 ans d'existence de cette organisation lancée en 2011.

Speak Up Africa a retenu, pour les prochaines années, de "mettre en lumière les voix africaines de la science", a annoncé sa directrice exécutive, Yacine Djibo, mercredi, lors d'une rencontre avec les journalistes.

Il s'agit, a-t-elle dit, de donner la parole aux chercheurs et experts africains afin d'accroitre leur visibilité, d'influencer les politiques et de stimuler l'investissement dans des solutions menées par l'Afrique, en partant du postulat selon lequel la souveraineté repose sur les compétences.

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Déjà, a-t-elle souligné, les pays africains ont pris les devants en élaborant un plan pour remettre l'Afrique sur la voie de la souveraineté sanitaire.

Yacine Djibo a évoqué le plan de réinitialisation dénommé "Accra Reset", élaboré pour repenser la structuration de la gouvernance sanitaire en alignant les plans nationaux sur les engagements multilatéraux. Ce plan prévoit des partenariats mondiaux équitables afin de garantir l'accès aux soins pour tous en s'appuyant sur des solutions locales, a indiqué Yacine Djibo.

L'objectif ainsi visé par Speak Up Africa est de pouvoir faire un appel à l'action afin de mobiliser les différents partenaires techniques et financiers, mais également la société civile, les médias et mettre en avant le rôle central que jouent toutes les parties prenantes dans le cadre de la recherche, du développement et de l'innovation en Afrique.

Aussi une première session a été dédiée à la lutte contre le paludisme avec des interventions de scientifiques africains qui ont présenté les innovations, notamment les moustiquaires imprégnées d'insecticides nouvelle génération et la vaccination contre le paludisme pour les enfants de moins de deux ans.

Le but poursuivi par cette session est d'avoir une convergence de solutions et de pouvoir s'accorder sur une déclaration autour de l'innovation scientifique pour la lutte contre le paludisme en particulier et pour la santé en général.

Speak Up Africa compte également élargir son mandat au domaine de l'éducation en mettant l'accent sur les réformes fondamentales de l'apprentissage.

L'organisation relève à ce sujet, dans un document de synthèse de ses activités, que des résultats durables en matière de santé ne peuvent être atteints sans des systèmes éducatifs solides.

Pour fêter ses 15 ans, Speak Up Africa organise une série d'activités sur quatre jours, en vue d'appeler à l'action et de mobiliser des ressources "pour la valorisation de la recherche et des solutions africaines".

Speak Up Africa intervient notamment dans la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, l'assainissement, la santé des femmes, l'éducation, la recherche et l'innovation. Son action repose sur la mobilisation de différents acteurs pour faire progresser les priorités sanitaires et de développement du continent.