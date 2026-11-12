Sénégal: Projets structurants et emploi des jeunes - Bassirou Diomaye Faye présente 'les priorités' du Sénégal à des investisseurs

Dakar — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a mis en exergue "les priorités du Sénégal" ainsi que les réformes engagées pour renforcer l'attractivité du pays, mercredi, à Paris, à l'occasion d'une une série d'audiences avec des acteurs majeurs de l'industrie et de la finance internationales, dans l'optique d'accélérer la réalisation des projets structurants inscrits dans la Vision Sénégal 2050, de créer des emplois pour les jeunes et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, a-t-on appris de source officielle.

"En marge du Forum de Paris sur la Paix, le chef de l'État a reçu, ce mercredi 11 novembre 2026, plusieurs dirigeants de groupes industriels et d'institutions financières de premier plan, dont la banque Rothschild & Co et le groupe Vinci. Au coeur des échanges : l'énergie, la santé, les infrastructures aéroportuaires et le financement des projets de la Vision Sénégal 2050", rapportent les services de la présidence sénégalaise.

"Après avoir porté à la tribune du Forum de Paris sur la Paix la voix du Sénégal sur la paix et la protection des enfants, le président de la République [...] a consacré une partie de sa journée à une série d'audiences avec des acteurs majeurs de l'industrie et de la finance internationales", ajoutent-ils.

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Les échanges avec les dirigeants de Rothschild & Co, et du groupe Vinci ont porté sur des projets précis dans trois secteurs jugés prioritaires que sont l'énergie, la santé et les infrastructures aéroportuaires, indique la même source.

"Les discussions ont également abordé les conditions de financement de ces projets, un enjeu déterminant pour leur mise en oeuvre dans les délais", selon les services de la présidence sénégalaise.

Le président Faye "a présenté à ses interlocuteurs les priorités du Sénégal ainsi que les réformes engagées pour renforcer l'attractivité du pays. Il a insisté sur trois piliers : la transparence dans la gestion des affaires publiques, la sécurité juridique des investissements et l'amélioration continue du climat des affaires", ajoutent-ils.

Il "a rappelé que le Sénégal entend mobiliser, en complément de ses ressources propres, des partenariats solides avec le secteur privé international", rapporte-on de même source, en ajoutant que l'objectif ainsi poursuivi "est d'accélérer la réalisation des projets structurants inscrits dans la Vision Sénégal 2050, de créer des emplois pour les jeunes et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations".

Selon la présidence sénégalaise, ces audiences confirment la ligne suivie par le chef de l'État lors de ses déplacements à l'étranger, à savoir "faire de chaque rencontre internationale une occasion de mobiliser les partenaires au service du développement du Sénégal".