Ethiopie: Guterres appelle à l'équité en matière de financement climatique pour les pays en développement

Addis Ababa — Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à une augmentation urgente et équitable des financements climatiques destinés aux pays en développement, soulignant que les économies émergentes hors de Chine, qui représentent près des deux tiers de la population mondiale, ne reçoivent que moins d'un cinquième des investissements mondiaux dans les énergies propres.

S'exprimant lors de la COP31, M. Guterres a déclaré que la justice climatique constituait un enjeu déterminant de la décennie. Il a exhorté la communauté internationale à corriger le déséquilibre croissant du financement mondial et à veiller à ce que les pays en développement reçoivent les ressources essentielles nécessaires pour accélérer leur transition vers les énergies propres.

Il a souligné qu'on ne pouvait pas attendre des pays en développement qu'ils transforment leurs économies et respectent leurs engagements climatiques sans un soutien financier adéquat.

«Nous ne pouvons pas exiger des pays qu'ils transforment leurs économies tout en leur refusant les moyens de le faire», a-t-il déclaré, soulignant l'importance d'un accès équitable au financement climatique.

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M. Guterres a également noté que les économies émergentes et en développement hors de la Chine abritent près des deux tiers de la population mondiale, mais ne reçoivent que moins de 20 % des investissements mondiaux dans les énergies propres, soulignant ainsi l'important déficit de financement qui continue d'entraver leur transition vers une énergie durable.

Il a déclaré que combler ce déficit était essentiel pour permettre aux économies en développement de poursuivre un développement durable tout en contribuant de manière significative aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Le secrétaire général de l'ONU a également averti que l'action mondiale en faveur du climat restait bien en deçà du niveau requis par la science, soulignant que les émissions de gaz à effet de serre devaient diminuer de 6 % par an pour faire face à l'aggravation de la crise climatique.

Il a toutefois averti que les plans climatiques nationaux actuels, y compris les engagements conditionnels, ne permettraient, au mieux, d'atteindre qu'un tiers des réductions annuelles d'émissions requises.

Faisant le bilan des progrès réalisés au cours de la dernière décennie, M. Guterres a mis en avant l'expansion rapide des énergies renouvelables comme preuve qu'une transition plus rapide vers l'abandon des combustibles fossiles est à la fois possible et économiquement viable.

Il a noté que l'énergie solaire représentait à elle seule près des trois quarts de la croissance de la demande mondiale d'électricité l'année dernière, tandis que les véhicules électriques continuaient de gagner des parts de marché.

Selon lui, les énergies propres sont devenues la source la moins chère de production d'électricité dans la plupart des régions du monde, offrant ainsi des opportunités significatives pour accélérer la transition énergétique mondiale.

Il a néanmoins averti que les intérêts liés aux combustibles fossiles continuaient de saper l'action climatique en déformant les preuves scientifiques, en retardant les décisions politiques et en affaiblissant la responsabilité.

M. Guterres a exhorté les dirigeants mondiaux à aller au-delà des promesses et à traduire les engagements climatiques en résultats concrets, soulignant qu'un financement adéquat, une coopération internationale renforcée et une transition accélérée vers les énergies propres sont essentiels pour faire face à la crise climatique.