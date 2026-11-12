Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que le pays prend des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à lutter contre le changement climatique par le biais d'investissements dans les énergies renouvelables, de campagnes de reboisement à grande échelle, d'une agriculture résiliente au changement climatique, de la protection de l'environnement urbain et de la mobilité électrique, soulignant que l'action climatique fait partie intégrante de la politique économique du pays.

S'exprimant aujourd'hui lors de l'ouverture de la COP31 à Antalya, en Turquie, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie considérait l'action climatique comme un élément central de sa stratégie économique, soulignant que l'évolution des conditions météorologiques avait un impact direct sur la production agricole, la production d'énergie, les moyens de subsistance et le développement national à long terme.

« En Éthiopie, l'action climatique relève de la politique économique », a-t-il souligné.

Expliquant les conséquences économiques du changement climatique, le Premier ministre Abiy a noté que les sécheresses et les inondations liées au phénomène El Niño affectaient gravement les récoltes, provoquaient le déplacement de familles et retardaient la reprise économique.

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« Lorsque El Niño revient, les sécheresses et les inondations affectent les récoltes et forcent les familles à quitter leurs foyers. La pluie revient, les inondations s'estompent, mais la reprise prend beaucoup plus de temps », a-t-il déclaré.

Il a mis en avant les efforts déployés par l'Éthiopie pour collaborer avec les communautés locales et les administrations régionales afin d'anticiper les risques climatiques, de renforcer la préparation et de protéger les moyens de subsistance avant que les catastrophes ne se produisent.

Le Premier ministre a en outre souligné que le changement climatique avait des répercussions au-delà des frontières de l'Éthiopie, compte tenu notamment du rôle important que joue le pays dans l'approvisionnement régional en électricité et de sa dépendance vis-à-vis des précipitations pour la production agricole.

« Plus de 90 % de notre électricité provient de l'eau, y compris celle que nous fournissons aux pays voisins. Les précipitations sont également essentielles à la culture du café. Beaucoup d'entre vous commencent leur journée avec ce cadeau que l'Éthiopie offre au monde, le café Arabica, mais la hausse des températures et l'évolution des précipitations menacent les forêts et les exploitations agricoles où il est cultivé », a-t-il déclaré.

Ses propos ont souligné le lien étroit entre la stabilité climatique et les intérêts économiques généraux de l'Éthiopie. L'hydroélectricité alimente la consommation nationale d'électricité et les exportations régionales, tandis que le café reste l'une des principales denrées agricoles du pays et une source importante de devises étrangères.

Par conséquent, l'irrégularité des précipitations et la hausse des températures font peser des risques considérables non seulement sur les petits exploitants agricoles, mais aussi sur la productivité nationale, la sécurité énergétique et les recettes d'exportation.

Mettant en avant l'approche propre à l'Éthiopie en matière de résilience climatique, le Premier ministre Abiy a déclaré que la philosophie du Medemer guidait les efforts nationaux en rassemblant les citoyens, les institutions et les ressources autour d'objectifs de développement communs.

« Chaque année, des millions d'Éthiopiens participent à la plantation d'arbres. Ensemble, nous avons planté plus de 56 milliards de jeunes plants, ce qui a permis de restaurer des terres dégradées et d'étendre nos forêts », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l'initiative « Green Legacy » allait au-delà de la restauration environnementale en créant des opportunités d'emploi, en améliorant les moyens de subsistance et en favorisant une responsabilité civique partagée pour la protection des ressources naturelles.

« L'initiative a créé des emplois et amélioré les moyens de subsistance. La plantation est désormais une habitude familiale. Elle nous apprend à honorer la terre dont nous avons hérité, à vivre en harmonie avec la nature et à prendre soin de ce que nous laisserons à nos enfants », a-t-il déclaré.

Au-delà de l'engagement communautaire, cette initiative contribue à la restauration des paysages dégradés, au renforcement des bassins versants et à l'amélioration des fondements écologiques qui soutiennent l'agriculture et les moyens de subsistance ruraux.

L'Éthiopie étend également ses interventions environnementales aux zones urbaines grâce à des mesures de protection contre les inondations, à la réhabilitation des cours d'eau et à l'aménagement d'espaces verts publics accessibles.

« Nous étendons ces travaux à nos villes, en construisant des digues anti-inondations, en assainissant les rivières polluées et en transformant leurs berges en parcs et en promenades où les familles se retrouvent et où les enfants jouent », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a également souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour diversifier ses sources d'énergie, réduisant ainsi la vulnérabilité de la production d'électricité et de l'économie dans son ensemble face à l'évolution des régimes pluviométriques.

« Nous adoptons également une vision à long terme en matière d'approvisionnement énergétique, en développant l'énergie éolienne, solaire et géothermique, tout en planifiant le recours au nucléaire, afin qu'une année de sécheresse ait moins d'impact sur notre économie », a-t-il déclaré.

Cette stratégie reflète l'importance d'un approvisionnement énergétique fiable et diversifié pour soutenir l'expansion industrielle, attirer les investissements, accroître la productivité et renforcer les échanges régionaux d'électricité.

Si l'hydroélectricité reste au coeur de la production d'électricité en Éthiopie, le développement des sources d'énergie alternatives devrait contribuer à protéger l'économie contre les sécheresses sévères et les fluctuations de la disponibilité en eau.

Le Premier ministre a en outre souligné le rôle de la technologie dans le renforcement de la résilience climatique, notamment grâce à l'amélioration des prévisions météorologiques et des systèmes d'alerte précoce destinés à protéger les agriculteurs et les communautés vulnérables.

« Nous utilisons des données satellitaires pour surveiller le territoire, et nous améliorons les prévisions grâce à l'intelligence artificielle afin d'alerter les agriculteurs plus tôt », a-t-il déclaré.

Au-delà des interventions nationales, le Premier ministre Abiy a appelé à un financement climatique prévisible afin de permettre aux pays vulnérables de traduire les alertes précoces en actions opportunes avant que les phénomènes météorologiques extrêmes ne causent des dégâts à grande échelle.

Soulignant la transition de l'Éthiopie vers des transports propres, il a évoqué la décision du pays d'interdire les importations de véhicules à essence et diesel dans le cadre de ses efforts visant à accélérer l'adoption de la mobilité électrique.

« L'Éthiopie fait sa part. Nous avons interdit les importations de voitures à essence et diesel alors que nous passons aux véhicules électriques », a-t-il déclaré.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le pays pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et aligner le secteur des transports sur ses ambitions croissantes en matière d'énergie propre.

Pour l'avenir, le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie placerait l'action précoce et un financement climatique accessible au coeur de ses préparatifs en vue d'accueillir la COP32.

« L'Éthiopie accueillera la COP32. Nous mettrons l'accent sur l'action précoce, avec un financement débloqué dès l'alerte, afin d'aider en priorité les populations les plus exposées », a-t-il déclaré.

Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération internationale en matière de climat, le Premier ministre s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec la présidence de la COP31 afin de garantir le succès de la conférence et a exprimé la volonté de son pays d'accueillir les délégués du monde entier à Addis-Abeba pour la COP32.

« L'Éthiopie travaillera en étroite collaboration avec la présidence de la COP31 pour que cette conférence soit couronnée de succès. Nous nous réjouissons de vous accueillir pour la COP32 au Pays des Origines », a-t-il déclaré.