Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président du Botswana discutent du programme africain en matière de climat

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une réunion bilatérale avec le président du Botswana, Duma Gideon Boko, en marge du Sommet des dirigeants de la COP31.

Selon une publication du Premier ministre sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur les défis climatiques communs auxquels sont confrontés l'Éthiopie et le Botswana, ainsi que sur les mesures respectives prises par les deux pays pour faire face à leurs conséquences.

Les deux dirigeants ont également souligné l'importance de renforcer la coopération dans la perspective de la COP32 et de promouvoir un programme africain solide et unifié en matière de climat sur la scène internationale.

Par ailleurs, le Premier ministre Abiy et le président Boko ont examiné les possibilités d'approfondir la coopération bilatérale dans un cadre plus large, réaffirmant leur engagement à renforcer les relations de longue date entre les deux pays.