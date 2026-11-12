Ethiopie: Ouverture de la COP31 à Antalya - La mise en oeuvre, le financement de la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les super-polluants au coeur des débats

Addis Ababa — Les dirigeants mondiaux et les délégations de près de 200 pays se sont réunis à Antalya, ville méditerranéenne de Turquie, à l'occasion de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31).

Ce sommet place le financement de la lutte contre le changement climatique, la mise en oeuvre des engagements climatiques, la transition énergétique et la lutte contre les super-polluants au coeur des priorités mondiales.

Cette conférence de deux semaines, qui se tient du 9 au 20 novembre, rassemble les gouvernements et d'autres parties prenantes afin de faire progresser la coopération internationale, de renforcer les engagements en matière de climat et d'accélérer les réponses concrètes face à l'aggravation de la crise climatique.

Les discussions politiques de haut niveau se déroulent dans le cadre du Sommet des dirigeants de la COP31, qui se tient les 11 et 12 novembre et rassemble les chefs d'État et de gouvernement afin de mobiliser l'engagement politique et de faire progresser l'action collective en faveur du climat.

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S'adressant à l'assemblée, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a averti que la lenteur de la réponse internationale au changement climatique mettait le monde sur la voie de la destruction, et a appelé à une action urgente et plus ambitieuse pour éviter ses pires conséquences.

« La crise climatique nous dépasse. C'est la voie vers une destruction mutuelle assurée », a déclaré M. Guterres, soulignant la hausse des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des températures mondiales et l'aggravation des catastrophes liées au climat.

Il a insisté sur le fait que les preuves scientifiques exigent une intensification des efforts plutôt qu'un abandon, exhortant les dirigeants mondiaux à accélérer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

L'ordre du jour du sommet met particulièrement l'accent sur la transition vers les énergies propres et l'électrification, le développement industriel vert, le financement de la lutte contre le changement climatique, la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, la résilience urbaine et l'adaptation au changement climatique.

Au-delà de la transition énergétique au sens large, la réduction des émissions de méthane et d'autres super-polluants apparaît comme un élément essentiel des efforts visant à ralentir le réchauffement climatique et à améliorer la santé publique.

Une réduction rapide de ces polluants peut contribuer à limiter le réchauffement à court terme et à réduire l'ampleur et la durée des dépassements de température, en complément des réductions drastiques des émissions de dioxyde de carbone.

L'accélération de l'action présente également un intérêt économique considérable.

Selon l'évaluation « Hidden Assets » de la Coalition pour le climat et l'air pur (CCAC) du Programme des Nations unies pour l'environnement, chaque dollar américain investi dans une action intégrée en faveur du climat et de la qualité de l'air pourrait générer environ 15 dollars américains de bénéfices, notamment en termes d'amélioration de la santé publique, de la productivité agricole et de la croissance économique.

Cependant, seuls 0,5 % des financements mondiaux consacrés à l'atténuation du changement climatique sont actuellement destinés à la réduction des super-polluants, ce qui met en évidence un déficit de financement important et la nécessité d'accroître les investissements dans ce domaine.

Dans ce contexte, le CCAC a lancé son programme pour la COP31, réunissant des représentants gouvernementaux, des banques de développement, des instituts de recherche et des partenaires industriels afin de promouvoir des solutions concrètes dans des domaines tels que la qualité de l'air dans les plans climatiques nationaux, les émissions liées aux eaux usées, le brûlage à ciel ouvert des déchets, la santé publique et les engrais durables.

La Turquie, en tant que présidente de la COP31, pilote le programme d'action de la conférence, qui met l'accent sur la coopération concrète dans des domaines tels que l'électrification, la réduction des émissions de méthane et la gestion des déchets, tandis que l'Australie préside les négociations officielles.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed participe au sommet alors que l'Éthiopie renforce son engagement international en faveur du climat et poursuit ses préparatifs en vue d'accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027.

Le Sommet des dirigeants d'Antalya, organisé sous le thème « Vers un avenir durable, résilient et équitable », offre une tribune politique de haut niveau permettant d'harmoniser les priorités nationales, de renforcer les partenariats et de traduire les engagements mondiaux en matière de climat en actions concrètes.