Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec l'émir du Qatar en marge du sommet des dirigeants de la COP31

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une réunion bilatérale avec l'émir de l'État du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, en marge du sommet des dirigeants de la COP31.

Selon une publication du Premier ministre sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur le renforcement des relations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et le Qatar, ainsi que sur l'élargissement de la coopération dans divers secteurs d'intérêt commun.

À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre Abiy a déclaré : « J'ai eu un entretien bilatéral avec l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, en marge du sommet des dirigeants de la COP31, afin de discuter du renforcement de nos liens de longue date et de l'approfondissement de notre coopération dans des domaines d'intérêt mutuel. »

Cette rencontre témoigne de la poursuite d'un engagement diplomatique de haut niveau entre les deux pays, axé sur le renforcement des relations bilatérales et l'exploration de possibilités de coopération élargie dans des domaines d'intérêt commun.