Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président somalien discutent de la situation sécuritaire et de la stabilité régionale

11 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud en amont du sommet des dirigeants de la COP31, abordant principalement la situation sécuritaire en Somalie et les développements régionaux plus généraux.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur l'évolution du contexte sécuritaire et ont souligné l'importance d'un dialogue et d'une coopération soutenus pour relever les défis régionaux.

« J'ai rencontré le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, en amont du sommet des dirigeants de la COP31, afin d'échanger nos points de vue sur la situation sécuritaire actuelle en Somalie et sur l'évolution plus générale de la région, en soulignant l'importance d'un dialogue et d'une coopération continus pour faire progresser la paix et la stabilité régionales », a écrit le Premier ministre Abiy sur sa page X.

Lire l'article original sur ENA.

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