Ethiopie: Les dirigeants éthiopiens et norvégiens s'engagent à explorer les possibilités de coopération en matière d'investissements verts et d'énergies renouvelables

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre au sujet du renforcement de la coopération bilatérale, en mettant particulièrement l'accent sur le développement vert, les investissements dans les énergies renouvelables et le soutien de la Norvège à la future présidence éthiopienne de la COP32.

Cette rencontre s'est déroulée en marge du Sommet des dirigeants de la COP31, au cours duquel les deux dirigeants ont examiné les possibilités de renforcer la coopération dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie et d'encourager les investissements norvégiens dans le secteur des énergies renouvelables du pays.

Leurs discussions ont également porté sur les relations bilatérales au sens large et sur l'évolution du contexte régional et international, les deux parties ayant exprimé leur volonté de faire progresser la coopération dans des domaines concrets et d'approfondir leur partenariat.

Cette rencontre met en lumière les efforts déployés par l'Éthiopie pour mobiliser des partenariats internationaux, attirer des investissements verts et renforcer la coopération mondiale, alors qu'elle se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027.