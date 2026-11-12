Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à un financement climatique prévisible et à une action rapide pour protéger les communautés vulnérables

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à la mise en place d'un financement climatique prévisible qui parvienne aux communautés vulnérables avant que les catastrophes ne se produisent.

Le Premier ministre a en outre exhorté la communauté internationale à traduire ses engagements climatiques en un soutien opportun, accessible et abordable.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, ville méditerranéenne de Turquie, le Premier ministre Abiy a souligné que l'action climatique n'était pas seulement une préoccupation environnementale pour l'Éthiopie, mais un élément fondamental de sa politique économique et de sa stratégie de développement.

« En Éthiopie, l'action climatique relève de la politique économique », a-t-il déclaré, soulignant à quel point les sécheresses et les inondations récurrentes liées au phénomène El Niño menacent la production agricole, provoquent le déplacement de familles et prolongent la phase de relèvement, même après le retour des précipitations et le retrait des eaux de crue.

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Il a souligné que l'Éthiopie renforce la préparation au niveau communautaire et collabore avec les collectivités locales pour anticiper les risques climatiques et protéger les moyens de subsistance avant que les catastrophes ne se produisent.

Mettant en avant la vulnérabilité climatique plus générale du pays, le Premier ministre a noté que plus de 90 % de l'électricité éthiopienne provient de l'hydroélectricité, ce qui rend les régimes pluviométriques essentiels non seulement pour la sécurité énergétique nationale, mais aussi pour l'approvisionnement en électricité des pays voisins.

Il a également averti que la hausse des températures et l'évolution des régimes pluviométriques menaçaient les forêts et les paysages agricoles qui nourrissent la culture du café Arabica éthiopien, réputé dans le monde entier.

Le Premier ministre a déclaré que la philosophie locale éthiopienne du « Medemer » guidait la réponse du pays au changement climatique en rassemblant les communautés, les institutions et les ressources autour d'objectifs de développement communs.

Dans le cadre de l'initiative « Green Legacy », des millions d'Éthiopiens participent à des campagnes annuelles de plantation d'arbres : plus de 56 milliards de jeunes plants ont été plantés à ce jour, contribuant ainsi à la restauration des sols, à l'extension des forêts, à la création d'emplois et à l'amélioration des moyens de subsistance.

« Planter est désormais une habitude familiale », a-t-il déclaré, décrivant cette initiative comme une culture grandissante de gestion environnementale et de responsabilité envers les générations futures.

L'Éthiopie étend également ses efforts en matière d'environnement aux zones urbaines grâce à des mesures de protection contre les inondations, à la réhabilitation des cours d'eau et à l'aménagement d'espaces verts publics, notamment des parcs et des promenades le long des berges.

Sur le plan énergétique, le Premier ministre Abiy a mis en avant les investissements du pays dans les énergies éolienne, solaire et géothermique, ainsi que les projets d'exploration de l'énergie nucléaire, dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à diversifier les sources d'électricité et à réduire la vulnérabilité économique pendant les saisons sèches.

Il a en outre souligné le rôle croissant de la technologie dans la résilience climatique, notant que l'Éthiopie utilise des données satellitaires pour surveiller les conditions environnementales et l'intelligence artificielle pour améliorer les prévisions météorologiques et fournir aux agriculteurs des alertes plus précoces en cas de phénomènes météorologiques extrêmes.

Le système national d'identification numérique « Fayda » contribue également à renforcer l'acheminement de l'aide aux ménages vulnérables.

Le Premier ministre a toutefois souligné que les alertes précoces devaient s'accompagner d'un financement permettant aux communautés de prendre des mesures de protection en temps utile.

« Le financement doit être convenu à l'avance. Il pourra alors être mis en oeuvre à la vitesse de nos prévisionnistes, tant qu'il est encore temps de sauver des vies », a-t-il déclaré.

Abordant la question du déficit mondial de financement de la lutte contre le changement climatique, Abiy a appelé à une coordination renforcée entre les institutions chargées du climat, du développement, du commerce et des finances, en faisant valoir que les engagements pris lors des négociations internationales sur le climat devaient se traduire par des décisions de financement concrètes.

Il a souligné que les pays en développement consacraient près d'un billion de dollars américains par an au paiement des intérêts de leur dette publique, ce qui limitait considérablement leur capacité à investir dans la résilience climatique, les infrastructures et les services sociaux essentiels.

Évoquant les discussions sur le financement menées à Séville, il a souligné que les coûts d'emprunt élevés compromettaient la capacité des pays en développement à relever les défis climatiques, et a appelé les institutions financières multilatérales à rendre le financement plus abordable.

Le Premier ministre a également plaidé en faveur d'une accélération de la réduction des émissions, avertissant que le coût croissant de la lutte contre les dommages liés au climat réduisait les ressources disponibles pour l'éducation, la santé et les opportunités offertes aux jeunes.

Soulignant la contribution de l'Éthiopie à la transition énergétique mondiale, il a indiqué que le pays avait interdit les importations de véhicules à essence et diesel afin d'accélérer la transition vers la mobilité électrique.

Il a appelé les pays qui portent la plus grande responsabilité historique en matière d'émissions et qui disposent des capacités financières nécessaires à agir à montrer l'exemple en procédant à des réductions d'émissions plus importantes au cours de cette décennie.

Dans la perspective de la présidence éthiopienne de la COP32, le Premier ministre Abiy a déclaré que des mesures précoces et un financement climatique prévisible seraient au coeur des priorités de son pays, notamment pour garantir que les ressources soient débloquées dès l'émission d'alertes précoces et parviennent en priorité aux communautés les plus vulnérables au changement climatique.

Il a exhorté les pays à rendre leurs engagements en matière de financement climatique clairs et mesurables, en précisant trois éléments essentiels : le montant des fonds qui seront alloués, la date à laquelle ils seront versés et les conditions applicables.

Selon lui, une telle clarté permettrait aux gouvernements de planifier leurs budgets, aux investisseurs de prendre des engagements et aux communautés de se préparer aux risques climatiques.

L'Éthiopie, a-t-il ajouté, travaillera en étroite collaboration avec la présidence de la COP31 pour garantir le succès de la conférence en Turquie et se réjouit d'accueillir la communauté internationale à Addis-Abeba à l'occasion de la COP32 en 2027.

En conclusion de son intervention, le Premier ministre a évoqué la vulnérabilité des agriculteurs face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, lançant un appel pressant en faveur d'une solidarité internationale rapide.

« Nos agriculteurs comptaient autrefois sur l'arrivée ponctuelle des saisons. Veillons à ce que notre soutien soit lui aussi ponctuel », a-t-il déclaré.