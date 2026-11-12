Ethiopie: L'Éthiopie met l'accent sur les compétences vertes et l'emploi des jeunes dans le cadre de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

11 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie a souligné l'importance d'investir dans le capital humain et de développer des compétences vertes afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le ministre éthiopien de la Stratégie nationale, Bereket Fesehatsion, a tenu ces propos lors d'un événement parallèle à la COP31 intitulé « Renforcer les compétences pour décarboner : libérer le potentiel d'emploi de l'économie à faibles émissions de carbone ».

M. Bereket a mis en avant le rôle du développement des compétences dans la préparation de la main-d'oeuvre à tirer parti des opportunités émergentes de l'économie verte, soulignant l'importance de veiller à ce que la transition crée des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes.

Il a également évoqué les opportunités découlant du développement des énergies renouvelables en Éthiopie et de son initiative « Green Legacy », soulignant l'importance de l'investissement dans le capital humain pour faire progresser les objectifs du pays en matière de climat et de développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027, le pays met en avant le rôle du développement des compétences, des énergies renouvelables et des initiatives environnementales dans la promotion d'une transition verte durable et inclusive.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.