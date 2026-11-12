Ethiopie: L'Éthiopie met l'accent sur les compétences vertes et l'emploi des jeunes dans le cadre de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone

Addis Ababa — L'Éthiopie a souligné l'importance d'investir dans le capital humain et de développer des compétences vertes afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le ministre éthiopien de la Stratégie nationale, Bereket Fesehatsion, a tenu ces propos lors d'un événement parallèle à la COP31 intitulé « Renforcer les compétences pour décarboner : libérer le potentiel d'emploi de l'économie à faibles émissions de carbone ».

M. Bereket a mis en avant le rôle du développement des compétences dans la préparation de la main-d'oeuvre à tirer parti des opportunités émergentes de l'économie verte, soulignant l'importance de veiller à ce que la transition crée des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes.

Il a également évoqué les opportunités découlant du développement des énergies renouvelables en Éthiopie et de son initiative « Green Legacy », soulignant l'importance de l'investissement dans le capital humain pour faire progresser les objectifs du pays en matière de climat et de développement.

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Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027, le pays met en avant le rôle du développement des compétences, des énergies renouvelables et des initiatives environnementales dans la promotion d'une transition verte durable et inclusive.